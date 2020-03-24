На лекарства. Мошенники заставили 75-летнюю бийчанку перевести 250 тысяч рублей

75-летняя бийчанка отдала почти 250 тысяч рублей мошенникам, которые позвонили ей и представились врачами, рассказав о плохих анализах. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

По информации издания, позвонившие представились сотрудниками городской больницы № 4. Судя по всему, они воспользовались паникой вокруг коронавируса и сообщили пенсионерке, что у нее плохие анализы. Мошенники уговорили женщину срочно оплатить лекарства, стоимость которых составляла 258 тысяч рублей.

Пенсионерка, следуя указаниям лжеврачей, добралась до ближайшего банка и перевела сумму на указанные реквизиты. Об обмане она догадалась лишь через три дня, после чего и обратилась в полицию. Позже выяснилось, что номер мошенников зарегистрирован в Московской области.

Сама бийчанка признается, что знала о таких схемах обмана из СМИ, а сотрудники полиции дарили ей памятки о том, как избежать подобных уловок. Но все-таки женщина попалась на мошенническую схему.