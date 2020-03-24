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Жители Камня-на-Оби рискуют жизнью ради 100 рублей

, ИА "Амител"
Люди идут пешком через Обь
Фото: 'Каменские известия'

Фото: "Каменские известия"

"Маршрутка" на воздушной подушке начала курсировать между Камнем-на-Оби и заречной частью. Это "межсезонный" транспорт: переправа уже закрыта, а паром еще не ходит. Судно купили в прошлом году, перевозки организовал Барнаульский речной порт. Однако, как там отмечают, каменцы не торопятся платить и пользуются уже закрытой – то есть незаконной – переправой, сообщают "Вести Алтай".

По словам директора Барнаульского речного порта Александра Крука, стоимость билета для взрослых составляет 100 рублей в один конец, для детей – 50 рублей. Но востребованности на сегодняшний день нет. При этом люди ходят пешком на свой страх и риск, и даже передвигаются на машинах.

Как отметил Крук, пока запланировано четыре рейса в день – два утром, по одному в обед и вечером. Если число пассажиров увеличится, то расписание скорректируют.
 

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

24.03.2020 11:41
- гость -

Это и есть средний класс с зп 17 тр...

24.03.2020 11:53
- гость -

Может для директора сумма в сто рублей и не большая, при его доходах.., а некоторые люди и этим деньгам рады.

24.03.2020 11:56
- гость -

Вот люди какие плохие, весь бизнес человеку рушат!

24.03.2020 12:00
Гость

100р х 2 раза в день х 22 раб. дня в месяце = 4400 р. без комментариев...

24.03.2020 12:01
- гость -

"Но востребованности на сегодняшний день нет."
Востребованность-то, как раз, есть! Если вынуждены пользоваться закрытой переправой.
Видимо, цена не соответствует предложению.

24.03.2020 12:02
Filin

за такие деньги там еще стюардесса напитками обносить должна. Я так понял, что директор лично на горбу несет

24.03.2020 12:14
гость

Надо полагать, что и до появления этого "чудо" аппарата люди пешком ходили и ездили по закрытой переправе. Через недельку другую пойдет у Речпорта бизнес.

24.03.2020 12:32
- гость -

Такое же нытье директора, как в прошлом году по поводу платной парковки у ЖД вокзала в Барнауле.

24.03.2020 13:07
Чиполлино

"Как, вы еще смеете меньше дышать после поднятия налога на воздух? Это возмутительно" из мультфильма Чиполлино

24.03.2020 13:14
АБОРИГЕН

Среднему классу не по карману.

24.03.2020 13:31
- гость -

С каких пор у Камня-на-Оби появилась заречная часть?
Там поселок Плотинная, в который ходит электричка.

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