Жители Камня-на-Оби рискуют жизнью ради 100 рублей

"Маршрутка" на воздушной подушке начала курсировать между Камнем-на-Оби и заречной частью. Это "межсезонный" транспорт: переправа уже закрыта, а паром еще не ходит. Судно купили в прошлом году, перевозки организовал Барнаульский речной порт. Однако, как там отмечают, каменцы не торопятся платить и пользуются уже закрытой – то есть незаконной – переправой, сообщают "Вести Алтай".
По словам директора Барнаульского речного порта Александра Крука, стоимость билета для взрослых составляет 100 рублей в один конец, для детей – 50 рублей. Но востребованности на сегодняшний день нет. При этом люди ходят пешком на свой страх и риск, и даже передвигаются на машинах.
Как отметил Крук, пока запланировано четыре рейса в день – два утром, по одному в обед и вечером. Если число пассажиров увеличится, то расписание скорректируют.
Комментарии
Это и есть средний класс с зп 17 тр...
Может для директора сумма в сто рублей и не большая, при его доходах.., а некоторые люди и этим деньгам рады.
Вот люди какие плохие, весь бизнес человеку рушат!
100р х 2 раза в день х 22 раб. дня в месяце = 4400 р. без комментариев...
"Но востребованности на сегодняшний день нет."
Востребованность-то, как раз, есть! Если вынуждены пользоваться закрытой переправой.
Видимо, цена не соответствует предложению.
за такие деньги там еще стюардесса напитками обносить должна. Я так понял, что директор лично на горбу несет
Надо полагать, что и до появления этого "чудо" аппарата люди пешком ходили и ездили по закрытой переправе. Через недельку другую пойдет у Речпорта бизнес.
Такое же нытье директора, как в прошлом году по поводу платной парковки у ЖД вокзала в Барнауле.
"Как, вы еще смеете меньше дышать после поднятия налога на воздух? Это возмутительно" из мультфильма Чиполлино
Среднему классу не по карману.
С каких пор у Камня-на-Оби появилась заречная часть?
Там поселок Плотинная, в который ходит электричка.