Жители Камня-на-Оби рискуют жизнью ради 100 рублей

"Маршрутка" на воздушной подушке начала курсировать между Камнем-на-Оби и заречной частью. Это "межсезонный" транспорт: переправа уже закрыта, а паром еще не ходит. Судно купили в прошлом году, перевозки организовал Барнаульский речной порт. Однако, как там отмечают, каменцы не торопятся платить и пользуются уже закрытой – то есть незаконной – переправой, сообщают "Вести Алтай".

По словам директора Барнаульского речного порта Александра Крука, стоимость билета для взрослых составляет 100 рублей в один конец, для детей – 50 рублей. Но востребованности на сегодняшний день нет. При этом люди ходят пешком на свой страх и риск, и даже передвигаются на машинах.

Как отметил Крук, пока запланировано четыре рейса в день – два утром, по одному в обед и вечером. Если число пассажиров увеличится, то расписание скорректируют.

