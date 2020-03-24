Еще один вуз Алтайского края переходит на дистанционное обучение

Высшие учебные заведения Алтайского края продолжают переходить на дистанционное обучение в связи с пандемией коронавируса.

Так, с 25 марта студенты Алтайского государственного института культуры будут получать новые знания не выходя из дома. Соответствующий приказ опубликовали на сайте вуза.

Однако обучающимся по некоторым специальностям все-таки придется периодически посещать институт. Там будут проходить лабораторные, мелкогрупповые и индивидуальные занятия.

Это коснется таких дисциплин, как социально-культурная деятельность, звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ, искусства и гуманитарные науки, народная художественная культура, режиссура театрализованных представлений и праздников, хореографическое искусство, музыкально-инструментальное искусство, искусство народного пения, дирижирование, музыкознание и музыкально-прикладное искусство, дизайн, декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, музыкально-инструментальное искусство, актерское искусство, искусство дирижирования (по видам), образование и педагогические науки и культурология.

Ранее на дистанционное обучение перешли и другие крупные барнаульские вузы. В их числе АлтГУ, АлтГТУ имени И.И. Ползунова и АГАУ.

Как ранее писал amic.ru, Минпросвещения выпустило рекомендации школам о переводе детей на дистанционное обучение. В инструкциях уточняется, что окончательное решение принимает руководство образовательных учреждений исходя из обстановки с коронавирусом.

Школьники в Алтайском крае ушли на каникулы до 2 апреля, а затем 10 дней будут заниматься дистанционно, уточнили в Минобрнауки региона.