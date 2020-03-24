Продажи презервативов в России резко подскочили

Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли почти на 32% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные DSM Group.
За неделю в России продали почти 600 тысяч упаковок презервативов на общую сумму почти 160 млн рублей. В прошлом году за ту же неделю купили 470 тысяч упаковок общей стоимостью 122 млн рублей.
Лидером по продажам за первые три месяца 2020 года выступает бренд Durex, который занимает почти 47% от всех проданных средств контрацепции. Contex лишь немного отстает – около 42%. Третьим идет бренд Sico, занимающий почти 6%.
Напомним, в последнее время все больше сотрудников российских фирм переходят на удаленную работу из-за пандемии коронавируса. Часть россиян бросились скупать товары длительного срока хранения: туалетную бумагу, крупы и другую бакалею.
Комментарии
Ха! Я давно говорил, а то всё туалетная бумага, гречка...
Карантин- надо же чем то заниматься!))
Ну!Вы где народ? Темку то раскрыть надо!
Ну Наташка держись теперь! если пошла такая пьянка, то я затариваюсь по полной.
А у китайцев наоборот упали.
А у меня вопрос - это новость вредоносная, или у Амик система безопасности слетела - какую новость не открою - Касперский сразу ругаться начинает - вредоносная ссылка?
12:22
> Касперский
Это кем же быть надо, что бы это фсбшное поделие себе на комп ставить? Не стыдно?
24.03.2020 12:22
гость
Поздравляю. Вы поймали вируса-шпиёна.
Вот народ, размножатся надо, а они все против власти....
Медведь-шатун, как-раз сейчас размножаться нежелательно. Даже если очень хочется. Никто не знает, как повлияет вирус на плод, особенно в 1 триместре. Нельзя исключать ни массовые внутриутробные гибели плода, ни большой рост тяжких пороков развития, ни иных опасностей. Так что все правильно делают, надо тоже пару упаковок прикупить))
24.03.2020 12:43
- гость -
Гость, а шатунам по.....
Поздравляю. Вы поймали вируса-шпиёна.
надо было предохраняться изделием №2
А это их не те скупают, что скупали тоннами гречку и туалетную бумагу(что бы не размножать себе подобных)?
Дефицита еще нет?
24.03.2020 12:56
- гость -
В случае чего самому можно наваять из целлофанового пакета.
Поздно покупать, ребята. Вы уже родились.
А кто эту статистику ведет? Неужели количество проданных презервативов входит в государственные статистические отчеты?
Девочка лет десяти:
-Мама, а что такое етить-колотить?
-Доченька! Где ты такое услышала?
-Нигде. Смотрю вокруг и само на ум приходит!