Продажи презервативов в России резко подскочили

Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли почти на 32% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные DSM Group.

За неделю в России продали почти 600 тысяч упаковок презервативов на общую сумму почти 160 млн рублей. В прошлом году за ту же неделю купили 470 тысяч упаковок общей стоимостью 122 млн рублей.

Лидером по продажам за первые три месяца 2020 года выступает бренд Durex, который занимает почти 47% от всех проданных средств контрацепции. Contex лишь немного отстает – около 42%. Третьим идет бренд Sico, занимающий почти 6%.

Напомним, в последнее время все больше сотрудников российских фирм переходят на удаленную работу из-за пандемии коронавируса. Часть россиян бросились скупать товары длительного срока хранения: туалетную бумагу, крупы и другую бакалею.