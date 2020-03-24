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На Алтае выделили деньги на ежемесячные выплаты малоимущим

, ИА "Амител"
330 млн рублей направят на поддержку людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Алена Казанцева / Фото: пресс-служба Госсобрания Республики Алтай

Алена Казанцева / Фото: пресс-служба Госсобрания Республики Алтай

Муниципалитеты Республики Алтай сформировали список тех, кому необходима дополнительная материальная помощь, сообщает пресс-служба Госсобрания региона.

Председатель парламентского Комитета по социальной защите и здравоохранению Алена Казанцева уточнила, что в число нуждающихся включили 1208 человек. Они будут получать ежемесячную поддержку в размере 10 тысяч рублей.

По словам Казанцевой, в общей сложности на помощь бедным семьям выделили 330 млн рублей. Деньги направят не только на выплаты, но и на другую помощь, например, переобучение тех, кто не может найти работу.

"Развитию этого направления должна способствовать форма переобучения населения. Она позволяет 261 жителю региона пройти профессиональные платные курсы, деньги, на которые также будут получены из этой программы", – уточнила спикер комитета.

Еще одним направлением стала помощь в открытии собственного бизнеса. Так, при наличии всех необходимых документов на развитие своего дела выдают по 250 тысяч рублей. Такую поддержку могут получить 240 местных жителей.

Казанцева выразила уверенность, что это поможет малоимущим гражданам улучшить свое материальное положение. На основании полученных результатов сделают анализ эффективности влияния каждой из мер социальной поддержки.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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