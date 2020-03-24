Мэрия Барнаула перешла на удаленку

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации рекомендовало органам местного самоуправления ограничить проведение мероприятий и личных приемов посетителей для предотвращения распространения коронавируса.
Как сообщает пресс-центр мэрии, в связи с этим администрация Барнаула перешла на удаленный формат работы с горожанами. Обращения в письменной форме можно направлять по адресу: 656043, г. Барнаул, ул. Гоголя, 48.
Также можно обратиться через интернет-приемную на официальном сайте города Барнаула – Barnaul.org.
Есть возможность получить устную консультацию о порядке рассмотрения и направления обращений. Для этого нужно позвонить по телефонам: (3852) 370-354, (3852) 370-355.
Как уже писал amic.ru, ранее на дистанционное обучение перешли студенты большинства вузов Алтайского края. Школьники сейчас находятся на каникулах, после которых в течение двух недель будут обучаться удаленно.
Комментарии
Амик, а почему колледжи до сих пор работают, почему на удаленку не перешли?
24.03.2020 12:54
- гость -
А при чем здесь Амик?)))
Пишите - Как сообщает пресс-центр мэрии, в связи с этим администрация Барнаула перешла на удаленный формат работы с горожанами. Обращения в письменной форме можно направлять по адресу: 656043, г. Барнаул, ул. Гоголя, 48.
Также можно обратиться через интернет-приемную на официальном сайте города Барнаула – Barnaul.org.
еще дальше? разве она когда-то была не там?
Удаленный формат, ай молодцы... теперь до них вообще не добраться.