Освобождение жительницы Алтайского края из тестомеса попало на видео

Процесс освобождения жительницы Бийска из тестомесильной машины попал на видео. Кадрами делится телеканал РЕН ТВ.

Как уже писал amic.ru, инцидент произошел на одной из пекарен наукограда. Установлено, что при выполнении работ на тестомесильной машине сотрудница получила неполную ампутацию на уровне правого плеча, а также множественные переломы руки. Девушку госпитализировали.

В ходе разбирательства правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также проверить действия должностных лиц предприятия, отвечающих за технику безопасности на производстве, на наличие признаков преступления по ст. 143 УК РФ "Нарушение правил охраны труда". По результатам проверки решится вопрос о возбуждении уголовного дела.