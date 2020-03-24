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Освобождение жительницы Алтайского края из тестомеса попало на видео

, ИА "Амител"
У женщины частичная ампутация руки и множественные переломы

Процесс освобождения жительницы Бийска из тестомесильной машины попал на видео. Кадрами делится телеканал РЕН ТВ.

Как уже писал amic.ru, инцидент произошел на одной из пекарен наукограда. Установлено, что при выполнении работ на тестомесильной машине сотрудница получила неполную ампутацию на уровне правого плеча, а также множественные переломы руки. Девушку госпитализировали.

В ходе разбирательства правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также проверить действия должностных лиц предприятия, отвечающих за технику безопасности на производстве, на наличие признаков преступления по ст. 143 УК РФ "Нарушение правил охраны труда". По результатам проверки решится вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

24.03.2020 13:29
АБОРИГЕН

Ну, давайте чего-нибудь там за язвы капитализма.

24.03.2020 13:40
- гость -

Какой-то идиот снимал, еще в сеть выложил.

24.03.2020 13:47
Filin

Разве ж можно руки в работающую машину пихать...Мешалка это, а не тестомес

24.03.2020 14:15
- гость -

24.03.2020 13:47
Filin Вроде на фото взрослый мужик а пишешь ересь, почему у столяров на руках нет пальцев не задумывался? А может они не знали что пальцы нельзя совать?! Сплошь и рядом такое.

24.03.2020 14:19
- гость -

Кому то будет атата

24.03.2020 14:27
- гость -

Далко, что из-за безмозглой дуры пострадают ни в чем неповинные люди

24.03.2020 14:28
- гость -

Жалко

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