24 марта Алтайский краевой суд принял решение отпустить из СИЗО временно отстраненного от должности главу Каменского района Федора Найдена. Он провел в изоляторе несколько суток, рассказал amic.ru адвокат Евгений Коноваленко.

Найдена поместили в СИЗО 19 марта сразу после того, как он выписался из барнаульской больницы, где проходил лечение. Предполагалось, что градоначальник может провести в изоляторе два месяца. Защита посчитала, что мера пресечения, выбранная Найдену, незаконна.

Приговор Федору Найдену был вынесен в ноябре 2019 года. Главу района осудили по статье "Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности". Суд назначил фигуранту уголовного дела штраф в размере 300 тысяч рублей. Защита с вердиктом не согласилась и подала апелляцию.

Однако к рассмотрению дела суд приступить так и не смог. Трижды заседание откладывалось по причине болезни Федора Найдена. Последний раз это произошло 13 марта. Еще накануне Найден планировал прийти в суд, но утром ему внезапно стало плохо, потребовалась госпитализация.

Суд объявил его в розыск, параллельно решив поместить Найдена в СИЗО сразу после задержания.

"Судья прекрасно знала, где находился мой клиент, но она действовала сугубо формально", – рассказывает Евгений Коноваленко.

Теперь после решения Алтайского краевого суда Найден останется на свободе под подпиской о невыезде. К слову, краевой суд вынес частное определение в адрес судьи Каменского городского суда Марины Мягковой. Апелляционная инстанция сочла предыдущий вердикт по мере пресечения незаконным.