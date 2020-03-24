Российские банки начали повышать ставки по ипотеке

Ставки по ипотеке в России, которые стабильно снижались до февраля, достигнув 8,79%, снова поползли вверх, сообщает РИА "Новости".

Банки реагируют на резкое падение курса рубля, который потерял около 20% стоимости, и повышение интереса к недвижимости. Так, банк "Открытие" анонсировал повышение ставки по ипотеке на 1,5%, в то время как проценты по обычным кредитам останутся прежними.

Незадолго до этого подняли ставки по ипотеке Росбанк и Райффайзенбанк. Их примеру планирует последовать и "Зенит".

Решение Центробанка не менять ключевую ставку, которая сейчас составляет 6%, повлияло на решение некоторых банков не менять ставки по ипотеке. В частности, выжидательную позицию заняли в ВТБ, "Почта Банке", "Хоум Кредит" и ОТП Банке.

В Сбербанке отказались комментировать кредитные решения до их вступления в силу.

Напомним, ранее amic.ru сообщал, что в России спрогнозировали повышенный спрос на жилье из-за нестабильного состояния валютного рынка и вероятного повышения ставок по ипотеке. Однако это явление будет кратковременным и не таким масштабным, как в 2014 году.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что динамика ставки по ипотеке в России будет зависеть от реакции Центрального банка на изменение ситуации на финансовом рынке.