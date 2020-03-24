Российские банки начали повышать ставки по ипотеке

Ставки по ипотеке в России, которые стабильно снижались до февраля, достигнув 8,79%, снова поползли вверх, сообщает РИА "Новости".
Банки реагируют на резкое падение курса рубля, который потерял около 20% стоимости, и повышение интереса к недвижимости. Так, банк "Открытие" анонсировал повышение ставки по ипотеке на 1,5%, в то время как проценты по обычным кредитам останутся прежними.
Незадолго до этого подняли ставки по ипотеке Росбанк и Райффайзенбанк. Их примеру планирует последовать и "Зенит".
Решение Центробанка не менять ключевую ставку, которая сейчас составляет 6%, повлияло на решение некоторых банков не менять ставки по ипотеке. В частности, выжидательную позицию заняли в ВТБ, "Почта Банке", "Хоум Кредит" и ОТП Банке.
В Сбербанке отказались комментировать кредитные решения до их вступления в силу.
Напомним, ранее amic.ru сообщал, что в России спрогнозировали повышенный спрос на жилье из-за нестабильного состояния валютного рынка и вероятного повышения ставок по ипотеке. Однако это явление будет кратковременным и не таким масштабным, как в 2014 году.
Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что динамика ставки по ипотеке в России будет зависеть от реакции Центрального банка на изменение ситуации на финансовом рынке.
Комментарии
Это связанно с деградацией и полным разложением российской власти. Всё остальное лишь производное.
Какая власть?
Братва только пальцы гнула ,имея нефть и нефть никаму не стала нужна..
Рубль, чё-та, взял и упал, стоял-стоял и упал, сам собою. А глава государства-то и не знает. У него национальную валюту девальвировали на 20%, а он удивляется. И мы удивляемся. Чудеса.
Если бы на российский рынок пустили иностранные банки, то у нас ипотека бы была под 1-3% и экономика бы задышала.
Идите дальше, отберите (обнулите) материнские капиталы, киньте всю эту многодетность в нищету.
14:03
Наивняга
24.03.2020 14:03
- гость -
Так вроде Райффайзен в России есть?
Через месяц постучат в двери каждого второго жителя страны судебные приставы ...
Гримасы вованской экономики.
Коронавирус, говорите? Ну-ну.
"Райффайзенбанк — российский коммерческий банк, дочерний банк австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International."(с)
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А почему только Райффайзен? Этого достаточно для здоровой конкуренции?
В Чехии тоже ставки подняли?