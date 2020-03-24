Для улицы Мало-Тобольской в Барнауле создадут индивидуальный музыкальный фон

Руководство компании-оператора пообещало создать индивидуальный звуковой фон для пешеходной части улицы Мало-Тобольской. Об этом сообщается на официальном сайте Барнаула.

Компания предложила разработать аудионаполнение для всего туристическо-рекреационного кластера "Барнаул – горнозаводской город". При его создании учтут мнение жителей, а количество рекламы будет сведено к минимуму. Новое аудиосопровождение представят на суд горожан в ближайшее время.

Напомним, что ранее барнаульцев опросили на официальной странице города в соцсети "ВКонтакте" по поводу музыкального фона на Мало-Тобольской. Среди предложенных вариантов больше всего горожан (26%) поддержали классическую музыку, а 17% высказались против любого музыкального сопровождения.

После этого результаты голосования и мнение Совета по туризму были переданы руководству компании.