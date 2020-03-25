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Кардиолог назвал самые опасные для сердца продукты

, ИА "Амител"
Специалист рассказал, что нужно есть, чтобы прожить дольше
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Кардиолог Пабло Канепа назвал самые опасные продукты для сердца и предложил диету, которая поможет снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на газету La Vanguardia.

По словам врача, главный риск для сердца несут выпечка и полуфабрикаты. Они приводят к набору веса, накоплению холестерина и способствуют развитию диабета второго типа. Кроме того, для сердца и сосудов вредны алкоголь, энергетики и большое количество соли в еде.

Канепа сказал, что отказ от красного мяса в пользу курицы и рыбы, наличие в рационе орехов, оливкового масла и семян авокадо положительно повлияет на состояние сердца и организма в целом. По его словам, подобная средиземноморская диета позволит снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний почти на треть.

Также врач посоветовал всем, кто хочет прожить подольше, отказаться от курения и заниматься спортом каждый день.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

25.03.2020 08:40
- гость -

Специалист рассказал, что нужно есть, чтобы прожить дольше
-------
Верно. Кто не есть долго не протянет.

25.03.2020 09:12
- гость -

Семена авокадо!! Вот это , прям, актуально!

25.03.2020 09:36
- гость -

В нашей раше, 90% продуктов содержат пальмовое масло, которое забивает напрочь все сосуды.

25.03.2020 11:08
Скотник

"заниматься спортом". В деревню тебя, на ферму на 15000р. Узнаешь, что такое спорт.

25.03.2020 11:26
Filin

Послушаешь этих специалистов и дивишься, как мы в пещерные времена не вымерли без оливкового мяса и красных семян авокадо

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