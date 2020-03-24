Большинство россиян не готовы рекомендовать своего работодателя

Более половины россиян признались, что не готовы рекомендовать знакомым своего работодателя, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на результаты исследования сервиса "Работа.ру".
56% из 4,5 тысячи участников опроса признались, что не станут советовать знакомым устраиваться на работу в ту же организацию, где они в данный момент трудоустроены. Об обратном заявили 44% опрошенных.
К числу достоинств своего нынешнего места работы 45% россиян относят удобный график, 42% – хороший коллектив, 39% – удобное географическое расположение, 30% – стабильность компании, 24% – зарплату.
Менее пятой части респондентов заявили, что ценят в своей работе комфортные условия труда (19%), соответствие должности фактическим обязанностям (18%), хорошее руководство (17%) и соцпакет (11%).
Как ранее писал amic.ru, в ходе опроса социологи выяснили, что менее трети россиян рады переходу на удаленную работу.
Комментарии
...низы не хотят жить по-старому
Идите работать в полицию и рос гвардию. Там большие зарплаты, льготы всякие. С работы можно вообще не уходить, там это только приветствуется. А если уходить, то только после 20.00 и приходить желательно не позднее 7.00
При этом гарантируют вам что через пару лет вы забудете кто такой Чехов, Пушкин, а о Золя вы будете думать что это кто то из розыскиваемых преступников. Считать вы будете только сколько задержали правонарушителей и сколько вы раскрыли преступлений.
Там полностью расширят вход в ваш внутренний мир и обогатят его незабываемыми ощущениями в ходе совещаний.
А еще у них там регулярные командировки на курорты северного Кавказа. Чистый горный воздух, окружающая обстановка, добрые улыбки коренных обитателей тех мест, будут держать вас в тонусе всё время прибывания...
Плюсов очень много.