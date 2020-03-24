Большинство россиян не готовы рекомендовать своего работодателя

Более половины россиян признались, что не готовы рекомендовать знакомым своего работодателя, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на результаты исследования сервиса "Работа.ру".

56% из 4,5 тысячи участников опроса признались, что не станут советовать знакомым устраиваться на работу в ту же организацию, где они в данный момент трудоустроены. Об обратном заявили 44% опрошенных.

К числу достоинств своего нынешнего места работы 45% россиян относят удобный график, 42% – хороший коллектив, 39% – удобное географическое расположение, 30% – стабильность компании, 24% – зарплату.

Менее пятой части респондентов заявили, что ценят в своей работе комфортные условия труда (19%), соответствие должности фактическим обязанностям (18%), хорошее руководство (17%) и соцпакет (11%).

Как ранее писал amic.ru, в ходе опроса социологи выяснили, что менее трети россиян рады переходу на удаленную работу.