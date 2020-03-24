Расписание движения трамваев в Бийске изменят с 30 марта

МУП "Бийскгортранс" предупредило жителей наукограда о готовящихся изменениях в расписании трамваев.

Представитель предприятия уточнил, что общественный транспорт перейдет на летний график движения с 30 марта.

О корректировках в расписании можно будет узнать на остановочных пунктах, где в ближайшее время планируют заменить старые баннеры на новые. Также эти сведения до 27 марта разместят на Транспортном портале Бийска.

Уточнить сведения о новом графике можно и в телефонном режиме. Для этого следует позвонить по номеру 443-438 (8:00-16:00 с понедельника по пятницу).