Неожиданно. Трехкилометровая пробка возникла в Барнауле посреди рабочего дня

В Барнауле ремонтные работы проезжей части стали причиной возникновения трехкилометровой пробки на шоссе Ленточный бор.

По информации сервиса "Яндекс. Пробки", ремонт проводится в правом крайнем ряду в районе пересечения шоссе и улицы Власихинской.

Согласно данным на 14:15, пробка на шоссе Ленточный бор перед местом работ растянулась на 3,4 километра.

В целом по городу дорожную ситуацию сервис оценивает на четыре балла (местами затруднения).

Как ранее писал amic.ru, ремонтные работы на автодорогах Барнаула стартовали 3 марта. Первым делом дорожники начали восстанавливать покрытие нечетной стороны проезжей части на путепроводе по проспекту Ленина в районе Нового рынка.

Для этого они использовали технологию холодного асфальта. Горячий асфальт станут укладывать, когда среднесуточные температуры поднимутся выше +5 градусов.