"А шо такое?" На Алтае задержали пятерых украинцев, торговавших наркотиками

ФСБ задержала пятерых граждан Украины, которых подозревают в торговле наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ по Алтайскому краю.
Пятеро украинцев занимались продажей синтетических наркотиков на территории Алтайского края и соседней Республики Алтай. Суммарно у них находилось около 3 кг "синтетики" общей стоимостью примерно 7,5 миллиона рублей. Злоумышленники принимали заказы через интернет, фасовали вещество и делали так называемые закладки.
Задержание происходило одновременно на территории Алтайского края и Республики Алтай. Сначала были задержаны двое участников, после – еще трое. Видео с задержанием ФСБ выложила в Сеть.
Всем участникам группировки грозят длительные сроки. Как сообщают в прокуратуре Алтайского края, двое из них – родные братья.
Комментарии
На видео наркоторговцы олени из оленей. Стыдно должно быть правоохранительным органам, за то,что такие "Алёши" умудрялись какое-то время торговать наркотой.
Правдоруб
Чем олень отличается от неоленя?
Странно что когда торговлей занимаются выходцы с Северного Кавказа, этническую принадлежность не озвучивают.
Здесь и так понятно по "А шо такое?"
24.03.2020 15:10
- гость - Олень он и в Африке олень
24.03.2020 15:16
АБОРИГЕН
Очевидно, потому, что нет такого государства - Северный Кавказ?