"А шо такое?" На Алтае задержали пятерых украинцев, торговавших наркотиками

ФСБ задержала пятерых граждан Украины, которых подозревают в торговле наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ по Алтайскому краю.

Пятеро украинцев занимались продажей синтетических наркотиков на территории Алтайского края и соседней Республики Алтай. Суммарно у них находилось около 3 кг "синтетики" общей стоимостью примерно 7,5 миллиона рублей. Злоумышленники принимали заказы через интернет, фасовали вещество и делали так называемые закладки.

Задержание происходило одновременно на территории Алтайского края и Республики Алтай. Сначала были задержаны двое участников, после – еще трое. Видео с задержанием ФСБ выложила в Сеть.

Всем участникам группировки грозят длительные сроки. Как сообщают в прокуратуре Алтайского края, двое из них – родные братья.