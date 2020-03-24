В Бийске начальница отдела кадров накрутила стаж мужчине и попала под суд

Начальница отдела кадров одного из предприятий Бийска внесла ложные сведения о трудовом стаже мужчины, чтобы тот получал досрочную трудовую пенсию. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.

55-летняя начальница за вознаграждение внесла в трудовую книжку 56-летнего мужчины запись о работе на предприятии, хотя он там никогда не работал. Государство назначило ему досрочную трудовую пенсию. Всего за год "пенсионер" получил более 100 тысяч рублей.

Мужчина свою вину признал частично и возместил весь ущерб. Кадровик же вину отрицает и добровольно ущерб погашать отказывается. Обоим предъявлено обвинение в мошенничестве при получении выплат.