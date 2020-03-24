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Число доноров в Алтайском крае пока не сокращается

, ИА "Амител"
Некоторые российские регионы уже столкнулись с подобной проблемой
Фото: vop.ru

Фото: vop.ru

Уменьшение потока доноров крови наблюдается в ряде регионов России. Активность добровольцев снизилась из-за отмены массовых выездных акций и ложных страхов заражения коронавирусом, сообщили ТАСС представители центров переливания крови.

Такая ситуация сложилась, например, в Тульской области, Татарстане, Пермском крае, Самарской и Мурманской областях. В Алтайском крае проблемы пока нет.

"У нас более-менее спокойно, потому что в крае не зарегистрировано случаев инфицирования коронавирусом, но если появятся такие эпизоды, будут подключены более жесткие карантинные меры, и вероятность того, что доноры не придут, большая", – сообщила главный врач Алтайского краевого центра крови Татьяна Индюшкина.

Напомним, в Алтайском крае нет ни одного зарегистрированного случая заражения коронавирусом. Под наблюдением медиков в регионе находятся 475 человек. 

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

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