Водитель иномарки сбил пьяного пешехода в Горно-Алтайске

Наезд на пешехода случился в Горно-Алтайске поздним вечером, 23 марта, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

По предварительным данным правоохранителей, мужчина шел по краю проезжей части улицы Барнаульской, когда его сбил автомобиль Toyota Ipsum.

Пострадавшего с травмами доставили в городскую больницу. Госпитализация не потребовалась. Медики установили, что пешеход находился в состоянии опьянения.

Анализ крови водителя на алкоголь дал отрицательный результат. Автолюбитель на неосвещенной части улицы вовремя не заметил идущего по дороге человека без световозвращающих элементов на одежде.

Оба участника аварии стали фигурантами административных дел о нарушении ПДД.