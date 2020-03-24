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Город-сад 2.0: мэрия Барнаула и ученые вместе начнут озеленять Барнаул с 2021 года

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
В краевой столице начали разрабатывать концепцию развития зеленых зон
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

В Барнауле с 2021 года начнут массово высаживать деревья и кустарники в рамках концепции "Новая зеленая зона", которую разработали специалисты Алтайского государственного университета. Ожидается, что совместно с мэрией Барнаула они привлекут специалистов и общественников, чтобы совместно решить, где и сколько в городе нужно высадить деревьев. Согласно планам властей и ученых, за пять лет Барнаул действительно превратится в зеленый город с парками и скверами. Выращивать деревья и кустарники планируется в ботаническом саду АлтГУ. 24 марта глава Барнаула Вячеслав Франк обсудил концепцию "Новой зеленой зоны" с учеными, общественниками, экологами и урбанистами. Все действительно называют проект прорывным для краевой столицы.

Как второй Генплан

Мэр Барнаула Вячеслав Франк рассказал, что проект озеленения Барнаула готовили несколько месяцев. По мнению градоначальника, документ настолько же важен, как и Генплан развития Барнаула. Других желающих разработать концепцию, кроме АлтГУ, за последние годы в городе не было, поэтому Франк призвал общественников и экологов не отставать и присоединиться к разработке проекта "Новая зеленая зона". Хотя, как подметил мэр, недовольные всегда найдутся.

Как пояснила доктор биологических наук, профессор Марина Силантьева, в Барнауле в последний раз массово высаживали деревья в 70-е годы прошлого века. Причем около 4 миллионов саженцев высадили сами барнаульцы. За последние же десятилетия многие деревья сгнили, поэтому нужно наверстать упущенный темп озеленения города.

Проект "Новая зеленая зона" нацелен на возрождение концепции "Город-сад", которую хотели применить в Барнауле в начале XX века. Барнаул рассматривался как образец нового города.

Как пояснила Марина Силантьева, а основу проекта положен общемировой тренд: приближение городского пространства к естественной природной среде за счет использования принципов озеленения естественных экосистем. Такая модель активно внедряется сегодня в европейских и американских мегаполисах. Но биологи АлтГУ предлагают свои решения с точки зрения ландшафтного дизайна и ассортимента растений в соответствии с климатическими условиями нашего региона. Ведущая роль уделяется древесным растениям, вокруг которых высаживаются кустарники, а потом и травянистые многолетники. Ботаники вуза уже сейчас готовы выращивать кустарники и деревья, чтобы их хватило на весь Барнаул.

Узнать мнение людей

Ожидается, что реализовывать проект будут в несколько этапов. На первом – понадобится помощь около 300 студентов, которые проведут анкетирование горожан и выяснят, где в первую очередь нужно высаживать зелень. По одной из инициатив, начать "озеленять" в первую очередь будут Центральный район Барнаула, где наибольшее количество общественных пространств, исторических зданий.

Также вуз намерен обеспечить разработку всех составляющих проекта, включая создание ГИС-проекта покрытия зелеными насаждениями территории города, анализ жизненного состояния древесных растений в черте Барнаула. Предполагается, что в столице региона будут появляться парки с различным функциональным назначением, включая скейт-парки, парки для гуляющих с детскими колясками, для занятия спортом и беговыми дорожками.

Нужно избавляться от кленов

Как пояснил во время круглого стола директор барнаульского зоопарка, депутат АКЗС Сергей Писарев ему в целом нравится концепция, разработанная специалистами опорного вуза. По его словам, в городе не хватает посадочного материала. Якобы представители бизнеса высаживают в Барнауле модные голландские растения, которые потом не приживаются из-за особенности сибирского климата. Поэтому нужно привлекать специалистов ботанического сада при вузе, для того чтобы преимущество было отдано именно многолетним деревьям, которые проживут много лет.

Известный эколог-активист Сергей Малыхин напомнил, что клены – мусорные растения, от которых нужно избавляться. Он также одобрил концепцию озеленения города, предложив активнее привлекать общественников и экологов к реализации данной концепции. Другой известный эколог, представитель ОНФ Алексей Грибков призвал мэра города не ждать, а уже сейчас резервировать участки в Индустриальном районе Барнаула для будущих парков. В частности, квартал 2036. По его словам, здания в данной части города появляются каждый день, но место для крупного парка так и не выбрано. Однако медлить с этим нельзя. Сегодня в Индустриальном районе просто нет места для отдыха.

Подводя итоги круглого стола, Вячеслав Франк сообщил, что это не последняя встреча в рамках обсуждения появления новых зеленых зон в Барнауле. В целом все эксперты, присутствовавшие на обсуждении, одобрили концепцию ученых АлтГУ.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

24.03.2020 16:16
- гость -

Надо разводить многообразную растительность. Как в Лисавенковском дендрарии. Есть же там и дубы, и канадские клёны, и другое.

24.03.2020 16:23
- гость -

отдайте квартал 2036 под парк

24.03.2020 16:30
Александр

Правильно говорит Малыхин. В зарослях у корпуса АГУ на Димитрова давно пора клены спилить на дрова. И тополя в придачу. Пусть АГУ вместо этого высадит потом красивые деревья - липы, дубы, рябину или яблоньки.

24.03.2020 16:48
- гость -

Может плотность застройки уменьшить. А деньги глаза закрывают.

24.03.2020 16:53
Ку

В Декоративных культурах есть питомник и посадочный материал (не голландский), странно, что город не в курсе.

24.03.2020 17:08
- гость -

Даешь парки городу!
Квартал 2036 - озеленить, не допустить возведение очередных человейников!!!

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