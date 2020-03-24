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Прожиточный минимум в Алтайском крае не дотянул до 10 тысяч рублей

, ИА "Амител"
Показатель снижается второй квартал подряд

Правительство Алтайского края установило размер прожиточного минимума за последний квартал 2019 года. Показатель составил 9704 рубля. До этого он равнялся 10 050 рублям. Постановление, подписанное губернатором Виктором Томенко, датировано 24 марта.

Теперь для трудоспособных граждан прожиточный минимум составит 10 365 рублей (было 10 731 рубль), для пенсионеров – 8392 рубля (ранее – 8681 рубль), для детей – 9773 рубля (в III квартале 2019 – 10 146 рублей).

Уменьшение величины прожиточного минимума в регионе (на 346 рублей), вероятно, связано со снижением цен на отдельные категории товаров и услуг.

Напомним, величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам необходима для определения размера помощи малоимущим семьям, назначения субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.

Прожиточный минимум – это стоимостная оценка потребительской корзины. Она рассчитывается на основании статистических данных об уровне потребительских цен на продукты питания и индексы цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги. В расчет также включают расходы по обязательным платежам и сборам.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

24.03.2020 16:11
- гость -

А снижается наверное потому что мы все "лучше живем"?

24.03.2020 16:14
- гость -

Ну вот, всю статистику путину испортили...

24.03.2020 16:26
- гость -

Для жалоб на рост цен в Алтайском крае открыли горячую линию
24 марта 2020 г., 10:28, ИА "Амител"
Прокуратура будет проверять обоснованность повышения стоимости

в общем без комментов......

24.03.2020 16:27
- гость -

ну теперь вообще 80% среднего класса.

24.03.2020 16:29
барсук

200 $ для жителей Великой Ядерной Державы это какая то сверх сумма для обсуждения...

Люди ! Там где не правят бандиты вроде пыни там это зарплата за два дня работы...

Там правда негров линчуют каждый день и все геи ,но народ живёт в разы лучше

24.03.2020 16:40
- гость -

По всей Сибири понизили, в Москве наоборот повышают.
Наверно считают, что сибиряки зажрались.

24.03.2020 16:47
- гость -

Теперь еще интереснее стало как Томенко собирается среднюю ЗП до Красноярского края натянуть?

24.03.2020 16:50
- гость -

вроде в 2019 году официальную инфляцию насчитали 3,05%, и надо-ж, величина прожидочного уровня за IV квартал стала меньше чем за I квартал: на душу населения стала меньше на 2%, а на детей аж на 3,63%

с детьми это я так понимаю вышло в свете принятых поправок по обнулению: "Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России"(с)

а еще говорят что только при Сталине И.В. цены снижали)))

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