Прожиточный минимум в Алтайском крае не дотянул до 10 тысяч рублей

Правительство Алтайского края установило размер прожиточного минимума за последний квартал 2019 года. Показатель составил 9704 рубля. До этого он равнялся 10 050 рублям. Постановление, подписанное губернатором Виктором Томенко, датировано 24 марта.

Теперь для трудоспособных граждан прожиточный минимум составит 10 365 рублей (было 10 731 рубль), для пенсионеров – 8392 рубля (ранее – 8681 рубль), для детей – 9773 рубля (в III квартале 2019 – 10 146 рублей).

Уменьшение величины прожиточного минимума в регионе (на 346 рублей), вероятно, связано со снижением цен на отдельные категории товаров и услуг.

Напомним, величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам необходима для определения размера помощи малоимущим семьям, назначения субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.

Прожиточный минимум – это стоимостная оценка потребительской корзины. Она рассчитывается на основании статистических данных об уровне потребительских цен на продукты питания и индексы цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги. В расчет также включают расходы по обязательным платежам и сборам.