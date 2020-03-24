Вторник, 24 Март, 17:09

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А как вы худеете к лету?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 80,88
€ 86,71
2°

438 +0
Обь
44см +13


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пандемия коронавирусаИзменение КонституцииВеликий пост-2020
Новости

Ах, как хочется вернуться. Две трети россиян жалеют о распаде СССР

, ИА "Амител"
При этом сожаление высказал и каждый третий, который при Советском Союзе не жил

Социологи опросили россиян и узнали, что две трети из них сожалеют о распаде СССР. Результаты опубликованы на официальном сайте "Левада-центра".

Согласно опросу, о распаде СССР жалеет 65% респондентов. Больше всего сожалеют люди старше 55 лет – 85%. При этом каждый третий опрошенный в возрастной категории 18-24 года также выразил сожаление о распаде Советского Союза.

Кроме этого, специалисты "Левада-центра" узнали, что 37% "определенно согласны" с тем, что советская эпоха стала лучшим временем в истории отечественного государства, а ещё 38% выбрали ответ "скорее согласны". Большинство респондентов отметили стабильность, социальную справедливость и хороший уровень жизни тех времен.

При этом лишь 35% опрошенных делают вывод об СССР на собственном опыте. Треть опрошенных опирается на мнение членов семьи, остальные – на различные социальные институты.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

24.03.2020 15:58
Медведь-шатун

Профессиональные лифты реально работали, можно было кемто стать, сейчас кто-то уже с рождения руководитель, депутат, певец....потому что...

24.03.2020 16:01
- гость -

Не долго им осталось ждать, проголосуют за не легитимного, а там и до Союза в его худшие времена не далече.....

24.03.2020 16:01
- гость -

Пора бы уже уголовно преследовать всех желающих коммунизма и выражающих ему симпатии.

24.03.2020 16:03
CALIBR

Сомневаюсь, что 70 % среднего класса захочет снова вернуться в СССР плюс к 20 миллионам за официальной чертой бедности, которым не повезло с прожиточной корзиной.

24.03.2020 16:07
гость

Мы тут 20 лет боремся с коронавирусом, что только не испробовали. Вкололи ему два срока, потом два срока подряд. А он взял и обнулился!

24.03.2020 16:09
- гость -

Какой Союз. Княжества уде

24.03.2020 16:12
Шурик

Так уж память устроена, "плохое" забывается, а "хорошее" навсегда в ней остается.

24.03.2020 16:12
- гость -

Удивляюсь что некоторые с воодушевлением приняли распад своей страны и целуют в пятую точку меченного горби.

24.03.2020 16:17
Горожанин

Почему-то думаю, люди просто хотят вернуть свою молодость, а она была там!

24.03.2020 16:17
- гость -

16:12
При чём тут Горби? Он просто оказался в нужном месте.

24.03.2020 16:22
- гость -

24.03.2020 16:17
Горожанин
Почему-то думаю, люди просто хотят вернуть свою молодость

Не-не, наоборот молодым завидую, что живут без пионерских и комсомольских собирушек и других советских "ништяков")

24.03.2020 16:23
барсук

Щас бы бутолучек 10 Жигулёвского из года так 80 ого....

24.03.2020 16:26
- гость -

24.03.2020 16:23
барсук
Щас бы

А пионерскую линейку с горном минут на 50 не хочешь?) Или проработку на комсомольском бюро?))

24.03.2020 16:29
- гость -

Общество и личность.Горб оказался в нужном месте-в Кремле и развалил страну.Пришёл-то он к власти в стране,которая называется СССР.Представьте,например какой-нибудь лохматый стал главным редактором какого-нибудь ресурса СМИ и через некоторое время этот ресурс разваливается.Это стоит одобрять и этим нужно восхищаться?

24.03.2020 16:31
Шурик


24.03.2020 16:23
барсук

И очереди возле пивнушек.

24.03.2020 16:32
- гость -

16:29
А Горби то - кремень. Даже 300 000 000 совков не посмели ему перечить.

24.03.2020 16:33
- гость -

Представьте,например какой-нибудь лохматый стал главным редактором какого-нибудь ресурса СМИ и через некоторое время этот ресурс разваливается

Смотря на что он развалится) по моему, все бывшие республики обратно собираться не имеют желания)

24.03.2020 16:33
- гость -

Горби - глыба, человечище и освободитель русских.

24.03.2020 16:34
Шурик

Чем тебе линейки не угодили ? Такие же как в американских, японских или китайских школах. Ничем не отличаются.

24.03.2020 16:35
- гость -

И очереди возле пивнушек.

О да, это было что то!

24.03.2020 16:36
- гость -

Есть такая наука-обществоведение.И есть арифметика .

24.03.2020 16:39
- гость -

Шурик, да вы и демонстрации еще обожали, наверное?)) Ну вы редкий экземпляр!)

24.03.2020 16:39
- гость -

Чем больше я познаю Запад тем сильней мне нравится СССР.

24.03.2020 16:39
- гость -

Горб "освободил" советский народ,ельцин "отдемократил".

24.03.2020 16:39
барсук

А кто в очередях возле пивнушек был?
давай те отпишемся

Помню что если ты с 10 ой пришёл то ты-за пивом пришёл
А ща эти мальчики -в обтяжку без носочков с литрухой пива-тьфу -срамота

24.03.2020 16:44
- гость -

16:39
Ельцин всем квартиры в собственность отдал, а вот головы друг дружке резали вчерашние пионеры и комсомольцы, жившие заветами немецкого шпиона Бланка "Ггабь и убивай!"

24.03.2020 16:45
Шурик


24.03.2020 16:39
- гость -
А демонстрации вам чем не угодили? Дружно прошли коллективом, дружно "накатили", столы накрыли, опять "накатили". Праздник ощущается и ты ощущаешь себя частицей большой страны.

24.03.2020 16:45
- гость -

Ни минуты не жалею

24.03.2020 16:47
66 лет

Не готов возвращаться. Но крайне обидно, что не в пример китайцам выплеснули с водой ребенка - ничего хорошего с собой не взяли в сегодняшний день. Много чего умели делать, дружнее жили, не боялись за детей, было образование, медицина и наука. Правда с ширпотребом было туго. А теперь мы, минуя недостроенный коммунизм, возвращаемся прямиком в крепостное право.

24.03.2020 16:47
- гость -

Привирают, как обычно. Например, я нисколько не жалею, хоть жил при СССР.
Сейчас бы нищенствовали, в то время когда Киев, Тбилиси и Прибалтика были бы завалены хорошими товарами.

24.03.2020 16:47
Шурик


24.03.2020 16:39
барсук

Ну 10ка редкостью была, в основном с 3х литровыми банками, но точно не по одной )))

24.03.2020 16:52
- гость -

Никто не говорит Рузвельта на вас нет, или давайте реставрируется Викторианство.
Все нацелены на будущее, кроме куске пассионарных-реакционеров которые находятся на положении политических фриков.
И только здесь постоянно что-то хотят вернуть.
Когда так остервенело цепляются за прошлое - это означает что так себе настоящее и непонятное будущее.

24.03.2020 16:53
- гость -

Киев, Тбилиси и Прибалтика были бы завалены хорошими товарами

И сейчас есть такое, менеджер с зп 20, но зато с айфоном и некробэхой в кредит. Понты - это в крови, это память предков.

24.03.2020 16:53
барсук

Сейчас так живёт С Корея -там все счастливы и не хотят в мировую индустрию

Интернета нет
Сотовой связи нет
Жрём траву
Рады что вождь один и ещё на 30 лет
спим на полу и это круто


Ю Корея …-Кому надо о достижениях рассказывать?

24.03.2020 16:53
- гость -

А демонстрации вам чем не угодили? Дружно прошли коллективом, дружно "накатили",

Мы дружно валили "в щель" на пл. Октября, кто успевал), остальные топали до трибуны. А накатывали по пути до площади, т.к. приходилось колоннами топать через весь город, чтоб 5 минут трибуне помахать.

24.03.2020 16:56
- гость -

24.03.2020 16:53
барсук
Сейчас так живёт С Корея -там все счастливы и не хотят в мировую индустрию

Да и мы тогда думали, что счастливы. Так бы и маршировали счастливые, если бы не распались)

24.03.2020 16:57
Шурик

"Ельцин всем квартиры в собственность отдал"

Так он их не строил, свое народу и "отдал". А также запустил огульную приватизацию, приведшею к закрытию тысяч предприятий по всей стране.

24.03.2020 16:57
гость

Говорят воля народов сроков давности не имеет.

24.03.2020 16:57
- гость -

24.03.2020 16:53
- гость -

Как сочетаются кредит и наличие товаров в магазинах?
Вы, видимо, никогда не видели советских пустых полок, уставленных башнями из маргарина.

24.03.2020 16:58
- гость -

При совке только девки были моложе.
Больше плюсов нет

24.03.2020 16:58
барсук

Съездийте в Киев или Прибалтику-там живут а не выживают
Там тож не сахар ,но лучше чем в Мордере

24.03.2020 17:00
- гость -

24.03.2020 16:58
барсук
в Киев или Прибалтику-там живут а не выживают

То-то там треть населения работает в Европе. Живут они.
В Киеве сейчас не ходит ни метро ни транспорт - карантин.

24.03.2020 17:01
гость

гость 16:58
Там сейчас коронавирус.

24.03.2020 17:01
барсук

Всем привет от Коня в Пальто-с Черногории
Всем велел кланяться и передал что валить надо если хотите жить а не загнивать

24.03.2020 17:02
- гость -

Ельцин всем квартиры в собственность отдал

Ну это элементарно,Ватсон!
Содержание и ремонт ложится на собственников

24.03.2020 17:02
Шурик


24.03.2020 16:53
- гость -
" валили "в щель" на пл. Октября"

Кто то валил, кто то до конца проходил, но праздник ощущали все. А сейчас каждый по своей норки сидит. Каждый за себя.

24.03.2020 17:04
- гость -

24.03.2020 16:47
66 лет

Все верно, кроме медицины. Вы иголки вспомните, которыми кололи) или машинку зубного врача. Ужас ужасный!

24.03.2020 17:05
- гость -

24.03.2020 17:01
барсук
Всем привет от Коня в Пальто-с Черногории

Этот гапон еще не сдох в лагерях?

24.03.2020 17:06
Жоржик

С удовольствием бы вернулся, было реально круто. Соплежуям малолетним и пропиндосовским жо.ализам это не понять, им все равно кому лизать.

24.03.2020 17:07
- гость -

24.03.2020 17:04
- гость -

Ты пропиндос?советская медицина лучшая в мире!

24.03.2020 17:08
Жоржик

24.03.2020 17:04
- гость -
Нормальные иголки, шприцы многоразовые были. Уколы много раз ставили, никаких проблем. И бормашины нормальные были, с теперешними разницы особой не вижу, сверлят и жужжат одинаково неприятно.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
16:57
Виктор Томенко поручил открыть горячую линию по коронавирусу 2
16:44
В Барнауле вырос спрос на автодома 0
16:33
Не платит и не строит. Алтайский край избавился от "резидента-бездельника" 0
16:20
"Сидите дома". PornHub открыл бесплатный премиум-доступ по всему миру 3
16:08
Прожиточный минимум в Алтайском крае не дотянул до 10 тысяч рублей 8
15:54
Ах, как хочется вернуться. Две трети россиян жалеют о распаде СССР 51
15:43
Город-сад 2.0: мэрия Барнаула и ученые вместе начнут озеленять Барнаул с 2021 года 6
15:30
В Бийске начальница отдела кадров накрутила стаж мужчине и попала под суд 2
15:17
Водитель иномарки сбил пьяного пешехода в Горно-Алтайске 0
15:05
Число доноров в Алтайском крае пока не сокращается 0
14:52
"А шо такое?" На Алтае задержали пятерых украинцев, торговавших наркотиками 8
14:43
Большинство россиян не готовы рекомендовать своего работодателя 6
14:31
Расписание движения трамваев в Бийске изменят с 30 марта 0
14:19
Неожиданно. Трехкилометровая пробка возникла в Барнауле посреди рабочего дня 0
13:53
Для улицы Мало-Тобольской в Барнауле создадут индивидуальный музыкальный фон 6
13:41
Российские банки начали повышать ставки по ипотеке 28
13:28
Освобождение жительницы Алтайского края из тестомеса попало на видео 14
13:14
Новые китайские авто с итальянским дизайном выходят на рынок России 0
13:01
Главу Каменского района Найдена выпустили из СИЗО после жалобы адвоката 10
12:53
В Алтайском заповеднике мараленка спасли от гибели 0
12:43
Мэрия Барнаула перешла на удаленку 10
12:32
На Алтае выделили деньги на ежемесячные выплаты малоимущим 2
12:21
На лекарства. Мошенники заставили 75-летнюю бийчанку перевести 250 тысяч рублей 2
12:09
Аграрии Алтая получат дополнительную поддержку в размере 870 миллионов рублей 0
11:57
Продажи презервативов в России резко подскочили 18
11:46
Еще один вуз Алтайского края переходит на дистанционное обучение 9
11:34
Жители Камня-на-Оби рискуют жизнью ради 100 рублей 20
11:20
На Алтае пожилого пиромана поймали в женской одежде 2
11:07
У меня нет самолетов и яхт. Депутат Госдумы Терентьев о своих доходах и политике 16
10:54
Житель Краснодара обманул пятерых барнаульских таксистов 2
10:40
Названы самые популярные бренды смартфонов в России 0
10:28
Для жалоб на рост цен в Алтайском крае открыли горячую линию 34
10:16
Раскупят гречку, поедут на Аю. Экономист оценил последствия кризиса для Алтая 6
10:03
Терапия нового поколения: что такое инсулиновые помпы и в чем их преимущества 2
09:51
Россиянам пообещали теплые весну, лето и начало осени 8
09:32
Данные о нарушителях режима самоизоляции на Алтае передали в полицию 51
09:18
Чиновник из команды Михаила Евдокимова стал министром в Нижегородской области 1
09:02
Региональные театры, кинотеатры, музеи и библиотеки закрыли в Алтайском крае 3
08:47
Мишустин подписал распоряжение об увольнении главы Роскомнадзора 7
08:32
Обострение хитрости: как обманывают людей на фоне паники из-за коронавируса 3
08:15
Когда начнется ледоход на Оби в Барнауле и как долго он будет продолжаться 2
08:03
Документальный фильм о невероятных судьбах ветеранов ВОВ сняли в Алтайском крае 0
07:50
"Заболеть могут все": алтайский эпидемиолог призвала сидеть дома и мыть телефоны 10
07:36
Жительница Алтайского края едва не оставила руку в тестомесе 25
07:19
Почему в Алтайском крае чаще брали ипотеку в 2019 году и какие квартиры покупали 1
07:02
Долгов на полмиллиона. Автомобиль жителя Алтайского края арестовали под Тверью 2
06:48
Иди своей дорогой, Сталкер. Как в Москве спасаются от коронавируса 1
06:39
Туристы назвали самые переоцененные города мира 1
06:18
Холодильник? Дайте два. Барнаульцы массово скупают бытовую технику 52
06:01
Небольшой снег и холод. Прогноз погоды в Алтайском крае на 24 марта 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.