Ах, как хочется вернуться. Две трети россиян жалеют о распаде СССР

Социологи опросили россиян и узнали, что две трети из них сожалеют о распаде СССР. Результаты опубликованы на официальном сайте "Левада-центра".
Согласно опросу, о распаде СССР жалеет 65% респондентов. Больше всего сожалеют люди старше 55 лет – 85%. При этом каждый третий опрошенный в возрастной категории 18-24 года также выразил сожаление о распаде Советского Союза.
Кроме этого, специалисты "Левада-центра" узнали, что 37% "определенно согласны" с тем, что советская эпоха стала лучшим временем в истории отечественного государства, а ещё 38% выбрали ответ "скорее согласны". Большинство респондентов отметили стабильность, социальную справедливость и хороший уровень жизни тех времен.
При этом лишь 35% опрошенных делают вывод об СССР на собственном опыте. Треть опрошенных опирается на мнение членов семьи, остальные – на различные социальные институты.
Комментарии
Профессиональные лифты реально работали, можно было кемто стать, сейчас кто-то уже с рождения руководитель, депутат, певец....потому что...
Не долго им осталось ждать, проголосуют за не легитимного, а там и до Союза в его худшие времена не далече.....
Пора бы уже уголовно преследовать всех желающих коммунизма и выражающих ему симпатии.
Сомневаюсь, что 70 % среднего класса захочет снова вернуться в СССР плюс к 20 миллионам за официальной чертой бедности, которым не повезло с прожиточной корзиной.
Мы тут 20 лет боремся с коронавирусом, что только не испробовали. Вкололи ему два срока, потом два срока подряд. А он взял и обнулился!
Какой Союз. Княжества уде
Так уж память устроена, "плохое" забывается, а "хорошее" навсегда в ней остается.
Удивляюсь что некоторые с воодушевлением приняли распад своей страны и целуют в пятую точку меченного горби.
Почему-то думаю, люди просто хотят вернуть свою молодость, а она была там!
16:12
При чём тут Горби? Он просто оказался в нужном месте.
24.03.2020 16:17
Горожанин
Почему-то думаю, люди просто хотят вернуть свою молодость
Не-не, наоборот молодым завидую, что живут без пионерских и комсомольских собирушек и других советских "ништяков")
Щас бы бутолучек 10 Жигулёвского из года так 80 ого....
24.03.2020 16:23
барсук
Щас бы
А пионерскую линейку с горном минут на 50 не хочешь?) Или проработку на комсомольском бюро?))
Общество и личность.Горб оказался в нужном месте-в Кремле и развалил страну.Пришёл-то он к власти в стране,которая называется СССР.Представьте,например какой-нибудь лохматый стал главным редактором какого-нибудь ресурса СМИ и через некоторое время этот ресурс разваливается.Это стоит одобрять и этим нужно восхищаться?
24.03.2020 16:23
барсук
И очереди возле пивнушек.
16:29
А Горби то - кремень. Даже 300 000 000 совков не посмели ему перечить.
Представьте,например какой-нибудь лохматый стал главным редактором какого-нибудь ресурса СМИ и через некоторое время этот ресурс разваливается
Смотря на что он развалится) по моему, все бывшие республики обратно собираться не имеют желания)
Горби - глыба, человечище и освободитель русских.
Чем тебе линейки не угодили ? Такие же как в американских, японских или китайских школах. Ничем не отличаются.
И очереди возле пивнушек.
О да, это было что то!
Есть такая наука-обществоведение.И есть арифметика .
Шурик, да вы и демонстрации еще обожали, наверное?)) Ну вы редкий экземпляр!)
Чем больше я познаю Запад тем сильней мне нравится СССР.
Горб "освободил" советский народ,ельцин "отдемократил".
А кто в очередях возле пивнушек был?
давай те отпишемся
Помню что если ты с 10 ой пришёл то ты-за пивом пришёл
А ща эти мальчики -в обтяжку без носочков с литрухой пива-тьфу -срамота
16:39
Ельцин всем квартиры в собственность отдал, а вот головы друг дружке резали вчерашние пионеры и комсомольцы, жившие заветами немецкого шпиона Бланка "Ггабь и убивай!"
24.03.2020 16:39
- гость -
А демонстрации вам чем не угодили? Дружно прошли коллективом, дружно "накатили", столы накрыли, опять "накатили". Праздник ощущается и ты ощущаешь себя частицей большой страны.
Ни минуты не жалею
Не готов возвращаться. Но крайне обидно, что не в пример китайцам выплеснули с водой ребенка - ничего хорошего с собой не взяли в сегодняшний день. Много чего умели делать, дружнее жили, не боялись за детей, было образование, медицина и наука. Правда с ширпотребом было туго. А теперь мы, минуя недостроенный коммунизм, возвращаемся прямиком в крепостное право.
Привирают, как обычно. Например, я нисколько не жалею, хоть жил при СССР.
Сейчас бы нищенствовали, в то время когда Киев, Тбилиси и Прибалтика были бы завалены хорошими товарами.
24.03.2020 16:39
барсук
Ну 10ка редкостью была, в основном с 3х литровыми банками, но точно не по одной )))
Никто не говорит Рузвельта на вас нет, или давайте реставрируется Викторианство.
Все нацелены на будущее, кроме куске пассионарных-реакционеров которые находятся на положении политических фриков.
И только здесь постоянно что-то хотят вернуть.
Когда так остервенело цепляются за прошлое - это означает что так себе настоящее и непонятное будущее.
Киев, Тбилиси и Прибалтика были бы завалены хорошими товарами
И сейчас есть такое, менеджер с зп 20, но зато с айфоном и некробэхой в кредит. Понты - это в крови, это память предков.
Сейчас так живёт С Корея -там все счастливы и не хотят в мировую индустрию
Интернета нет
Сотовой связи нет
Жрём траву
Рады что вождь один и ещё на 30 лет
спим на полу и это круто
Ю Корея …-Кому надо о достижениях рассказывать?
А демонстрации вам чем не угодили? Дружно прошли коллективом, дружно "накатили",
Мы дружно валили "в щель" на пл. Октября, кто успевал), остальные топали до трибуны. А накатывали по пути до площади, т.к. приходилось колоннами топать через весь город, чтоб 5 минут трибуне помахать.
24.03.2020 16:53
барсук
Сейчас так живёт С Корея -там все счастливы и не хотят в мировую индустрию
Да и мы тогда думали, что счастливы. Так бы и маршировали счастливые, если бы не распались)
"Ельцин всем квартиры в собственность отдал"
Так он их не строил, свое народу и "отдал". А также запустил огульную приватизацию, приведшею к закрытию тысяч предприятий по всей стране.
Говорят воля народов сроков давности не имеет.
24.03.2020 16:53
- гость -
Как сочетаются кредит и наличие товаров в магазинах?
Вы, видимо, никогда не видели советских пустых полок, уставленных башнями из маргарина.
При совке только девки были моложе.
Больше плюсов нет
Съездийте в Киев или Прибалтику-там живут а не выживают
Там тож не сахар ,но лучше чем в Мордере
24.03.2020 16:58
барсук
в Киев или Прибалтику-там живут а не выживают
То-то там треть населения работает в Европе. Живут они.
В Киеве сейчас не ходит ни метро ни транспорт - карантин.
гость 16:58
Там сейчас коронавирус.
Всем привет от Коня в Пальто-с Черногории
Всем велел кланяться и передал что валить надо если хотите жить а не загнивать
Ельцин всем квартиры в собственность отдал
Ну это элементарно,Ватсон!
Содержание и ремонт ложится на собственников
24.03.2020 16:53
- гость -
" валили "в щель" на пл. Октября"
Кто то валил, кто то до конца проходил, но праздник ощущали все. А сейчас каждый по своей норки сидит. Каждый за себя.
24.03.2020 16:47
66 лет
Все верно, кроме медицины. Вы иголки вспомните, которыми кололи) или машинку зубного врача. Ужас ужасный!
24.03.2020 17:01
барсук
Всем привет от Коня в Пальто-с Черногории
Этот гапон еще не сдох в лагерях?
С удовольствием бы вернулся, было реально круто. Соплежуям малолетним и пропиндосовским жо.ализам это не понять, им все равно кому лизать.
24.03.2020 17:04
- гость -
Ты пропиндос?советская медицина лучшая в мире!
24.03.2020 17:04
- гость -
Нормальные иголки, шприцы многоразовые были. Уколы много раз ставили, никаких проблем. И бормашины нормальные были, с теперешними разницы особой не вижу, сверлят и жужжат одинаково неприятно.