Ах, как хочется вернуться. Две трети россиян жалеют о распаде СССР

Социологи опросили россиян и узнали, что две трети из них сожалеют о распаде СССР. Результаты опубликованы на официальном сайте "Левада-центра".

Согласно опросу, о распаде СССР жалеет 65% респондентов. Больше всего сожалеют люди старше 55 лет – 85%. При этом каждый третий опрошенный в возрастной категории 18-24 года также выразил сожаление о распаде Советского Союза.

Кроме этого, специалисты "Левада-центра" узнали, что 37% "определенно согласны" с тем, что советская эпоха стала лучшим временем в истории отечественного государства, а ещё 38% выбрали ответ "скорее согласны". Большинство респондентов отметили стабильность, социальную справедливость и хороший уровень жизни тех времен.

При этом лишь 35% опрошенных делают вывод об СССР на собственном опыте. Треть опрошенных опирается на мнение членов семьи, остальные – на различные социальные институты.