"Сидите дома". PornHub открыл бесплатный премиум-доступ по всему миру

Крупнейший порносайт мира PornHub предоставил всем желающим премиум-аккаунты на месяц для замедления распространения заболевания.
"PornHub призывает людей во всем мире оставаться дома, чтобы сгладить кривую коронавируса за счет самоизоляции с бесплатным премиум-доступом", – говорится на странице сайта, где можно получить премиум-доступ до 23 апреля.
Напомним, что ранее PornHub предоставил бесплатный доступ жителям Италии, Франции и Испании, в которых эпидемиологическая обстановка значительно хуже, чем в России. На данный момент в РФ зарегистрировано 438 случаев заражения COVID-19. В Алтайском крае зараженных нет.
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И как мы жили до этой новости? А почему только до 23 апреля? Это как то связано с голосованием за поправки в конституцию?
А потом устанешь отписываться, премиум доступ только через регистрацию платёжных реквизитов.
"PornHub призывает людей во всем мире оставаться дома
Уже порносайт призывает людей изолироваться