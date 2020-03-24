"Сидите дома". PornHub открыл бесплатный премиум-доступ по всему миру

Крупнейший порносайт мира PornHub предоставил всем желающим премиум-аккаунты на месяц для замедления распространения заболевания.

"PornHub призывает людей во всем мире оставаться дома, чтобы сгладить кривую коронавируса за счет самоизоляции с бесплатным премиум-доступом", – говорится на странице сайта, где можно получить премиум-доступ до 23 апреля.

Напомним, что ранее PornHub предоставил бесплатный доступ жителям Италии, Франции и Испании, в которых эпидемиологическая обстановка значительно хуже, чем в России. На данный момент в РФ зарегистрировано 438 случаев заражения COVID-19. В Алтайском крае зараженных нет.