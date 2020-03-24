Не платит и не строит. Алтайский край избавился от "резидента-бездельника"

Управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности в судебном порядке добилось исключения ООО "СКИ-Комплекс" из числа резидентов особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь". Соответствующее решение опубликовали на сайте Арбитражного суда региона.

Причиной для этого стало невыполнение компанией взятых на себя обязательств по перечислению арендной платы и вложению средств в развитие территории.

ООО должно было вложить 3,2 млрд рублей в горнолыжную зону с системой искусственного снегообразования, гостиницу на 3,5 тысячи туристов и сервисный центр.

Несмотря на все договоренности, арендованная территория продолжает пустовать, в то время как задолженность растет, утверждает истец.

Как следует из материалов, представленных в суде, с 2017 по 2019 год компания не выплатила почти 200 тысяч рублей за аренду земельных участков.

Суд постановил взыскать со "СКИ-Комплекса" 198 тысяч рублей задолженности за аренду земли, 18 тысяч рублей пеней и 5 млн рублей штрафа за неисполнение условий контракта. Решение может быть обжаловано до 18 апреля.

ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь" создана в Алтайском крае постановлением правительства страны в феврале 2007 года. Зона размещена на территории площадью 33,6 тысячи квадратных метров на берегу реки Катунь в Алтайском районе.

Проект рассчитан на реализацию до 2055 года с общим объемом инвестиций 30 миллиардов рублей. Инвесторы могут получить землю под застройку без торгов по сниженным арендным ставкам с возможностью выкупа, а резиденты могут рассчитывать на налоговые льготы.