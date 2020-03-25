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"Мария-Ра" открыла магазин на пустыре в центре Барнаула

, ИА "Амител"
Магазин заработал 20 марта

"Мария-Ра" на ул. Папанинцев, 129а / Фото: skyscrapercity.com

Сеть "Мария-Ра" открыла очередной магазин в густонаселенном районе в центре Барнаула, на ул. Папанинцев, 129а. Здание начали строить на небольшом пустыре полгода назад. Правда, изначально здесь планировали открыть аптеку.

Из аптеки в супермаркет

Земельный участок, где сейчас находится магазин, весной 2019 года администрация города выставила на торги. В документах сказано, что территорию предоставляют для строительства аптеки. В мае 2019-го аукцион выиграл барнаульский предприниматель Евгений Чернов. Он владеет двумя компаниями, одна из которых специализируется на аренде недвижимости, другая – на ремонтных работах.

За участок на ул. Папанинцев, 129а, бизнесмен отдал 683 тыс. рублей и заключил с мэрией договор аренды на 1,5 года. За это время он был обязан построить и сдать объект в эксплуатацию, иначе землю вернули бы муниципалитету и вновь выставили на торги. По условиям договора, ежегодно Чернов будет отдавать в городскую казну 683 тыс. рублей за аренду этого участка.

Работы по возведению павильона начали в октябре 2019 года. Стройку вели в том числе и зимой. Все это время на площадке висел паспорт объекта, согласно которому здесь строили аптечный пункт. Но 20 марта 2020 года открыли магазин "Мария-Ра".

Евгений Чернов рассказал amic.ru, что в павильоне действительно скоро заработает аптека, но большую площадь объекта занимает магазин "Мария-Ра". На каких условиях работает  торговая точка, бизнесмен комментировать не стал. 

Сейчас в микрорайоне, ограниченном проспектом Красноармейским, переулком Ядринцева, улицей Папанинцев и улицей Партизанской, работают пять магазинов сети. В начале 2019 года "Мария-Ра" закрыла торговую точку на ул. Ядринцева, 94, и переехала на площадку рядом, на ул. Чернышевского, 186. Всего же в Барнауле, согласно онлайн-справочнику, работают 208 филиалов компании.

Что известно о "Мария-Ра"?

Первый магазин "Мария-Ра" был открыт в Барнауле в марте 1993 года на улице Советской, 3. В начале 2000-х сеть насчитывала уже 20 магазинов в городе и пригороде Барнаула. Первый магазин самообслуживания открылся в феврале 2002 года. В дальнейшем "Мария-Ра" открывала только магазины самообслуживания, основной формат которых – "магазин у дома".

В апреле 2019 года сеть провела ребрендинг и запустила магазин нового формата в ТЦ "Первомайский". Он объединил классический торговый зал и полноценную зону кафе. Вторым супермаркетом, который заработал в новой концепции, стал магазин на Демидовской площади. 

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

25.03.2020 06:23
- гость -

Вот такая "картина дня" нашей жизни

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