В Барнауле вырос спрос на автодома

Спрос на мобильное жилье в 2019 году вырос в Барнауле на 10,7% по сравнению с 2018 годом. Это 17-й показатель динамики популярности автодомов в стране.

Автодома (или дома на колесах) представляют собой транспортное средство со встроенным жилым помещением или прицеп, оборудованный для проживания.

Как говорится в исследовании портала "Авито", за год в Барнауле резко вырос и объем предложения мобильного жилья – на 45,5%. При этом средняя цена автодома в краевой столице сейчас составляет 315,5 тысячи рублей. За год стоимость увеличилась на 18%, но все равно остается одной из самых низких в стране.

В лидерах по росту популярности автодомов в России стала Тюмень. Там спрос увеличился более чем на 100%. По динамике предложений лидирует Красноярск (+89,1%). А самые дорогие автодома нашли в Москве – в среднем, 1,7 млн рублей.