Виктор Томенко поручил открыть горячую линию по коронавирусу

Глава Алтайского края Виктор Томенко поручил правительству региона организовать работу единой горячей линии, где население сможет получить всю актуальную информацию о смертельно-опасной инфекции, сообщает пресс-служба краевой администрации.
"Предусмотрен большой комплекс мер по профилактике этого заболевания: поступает много поручений, решений и рекомендаций. Все их нужно выполнять, – заявил губернатор. – Возможно, этих мер будет недостаточно и работу нужно будет усилить. Мы должны быть готовы к этому".
Ранее глава Минспорта Алтайского края Алексей Перфильев в дополнение к ограничению на проведение спортивных мероприятий подписал еще один приказ о профилактике коронавируса. Документ предусматривает новые обязательства работников сферы физической культуры и спорта.
Минкультуры Алтайского края приостановило посещение кинотеатров, театров, музеев, библиотек и других культурных учреждений, которые находятся в управлении ведомства.
Напомним, в Алтайском крае на 24 марта официально не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, но в соседних регионах Сovid-19 уже подтвердился у нескольких человек.
Комментарии
Виктор Томенко !
А можете Владимиру Путину позвонить и спросить зачем 14 бортов в Италию послал?
Запись разговора можете в общий доступ?
Виктор Петрович!
Холодно воспримут.
Барсук... во-первых не зачем, а от чего, а во-вторых ну мы же не на Туманный Альбион отправили.
Горячая линия, але, где маски!? В Италию 14 самолетов с помощью улетели, может один к нам прилетит с масками? Нет, мне приятно, что бедная Россия помогает богатому члену НАТО, которому НАТО помочь не может, но мне было бы еще приятней, если бы в аптеках маски были
Прошла новость, что 10 членов НАТО запретили пролет российских самолетов по своей территории к своему партнеру по НАТО, поэтому они через Сочи летели
Ну всё, держись зараза! Великий и ужасный за тебя взялся.