Виктор Томенко поручил открыть горячую линию по коронавирусу

Глава Алтайского края Виктор Томенко поручил правительству региона организовать работу единой горячей линии, где население сможет получить всю актуальную информацию о смертельно-опасной инфекции, сообщает пресс-служба краевой администрации.

"Предусмотрен большой комплекс мер по профилактике этого заболевания: поступает много поручений, решений и рекомендаций. Все их нужно выполнять, – заявил губернатор. – Возможно, этих мер будет недостаточно и работу нужно будет усилить. Мы должны быть готовы к этому".

Ранее глава Минспорта Алтайского края Алексей Перфильев в дополнение к ограничению на проведение спортивных мероприятий подписал еще один приказ о профилактике коронавируса. Документ предусматривает новые обязательства работников сферы физической культуры и спорта.

Минкультуры Алтайского края приостановило посещение кинотеатров, театров, музеев, библиотек и других культурных учреждений, которые находятся в управлении ведомства.

Напомним, в Алтайском крае на 24 марта официально не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, но в соседних регионах Сovid-19 уже подтвердился у нескольких человек.