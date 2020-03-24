Коронавирус увеличил продажи детской книжки на 2000%

Продажи иллюстрированной книги про важность мытья рук выросли в Великобритании на две тысячи процентов. Об этом сообщает The Guardian.

Книжка, написанная Тони Россом "Я не хочу мыть руки!", была впервые издана в 2001 году. В ней главную героиню – Маленькую Принцессу – просят мыть руки после разных занятий и объясняют, почему это важно.

На фоне пандемии коронавируса в марте 2020 года продажи книжки резко выросли. Динамика составила почти 2000%.

Сам автор не ожидал такой популярности его произведения. Сейчас он сам находится на карантине из-за пандемии COVID-19.