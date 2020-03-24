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Больного в Алтайском крае пришлось перевозить через реку на санях

, ИА "Амител"
Альтернативный способ доставки запретила врач
Фото: 'Алтайская правда'

Фото: "Алтайская правда"

Фото, на котором сотрудник спасотряда доставляет больного с правобережья в Камень-на-Оби на санках, появилось в соцсетях во вторник, 24 марта.

Как рассказали "Алтайской правде" в Каменском участке ГИМС, такой случай действительно имел место. Дело в том, что ледовая переправа уже закрыта для транспорта, через неделю там ограничат и передвижение людей.

Пока же есть два способа доставки: пешком и на катере с воздушной подушкой. Второй вариант запретила фельдшер: больного нужно было транспортировать горизонтально на твердой поверхности. Поэтому в дело пошли санки. На другом берегу его уже ждала машина скорой помощи.   

Как уже писал amic.ru, ранее стало известно, что купленный для коммерческих перевозок катер на воздушной подушке пока не пользуется в Камне-на-Оби большой популярностью. Люди предпочитают экономить 100 рублей на проезде и добираются на другой берег пешком.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

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