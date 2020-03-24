Объем снега в горах Алтая почти вдвое превышает норму

Специалисты Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды исследовали Семинский перевал, чтобы определить объем снега, пишет ТАСС.

Как сообщает начальник окружного Гидрометцентра Анна Лапчик, в результате исследователи выяснили, что объем снега в горах Алтая превышает ному в 1,5-2 раза.

Максимальные показатели зафиксированы на высоте 1-1,5 км. Там выпало двойное количество осадков – 110 мм.

Несмотря на то, что это еще не рекорд для территории, столь внушительный объем во время таяния может вызвать обильную вторую волну паводка.

"Известно, что ожидается две волны половодья, – уточнила Лапчик. – Вторая из них связана с таянием снега в горах Республики Алтай".

Рекордные показатели по объему снега зафиксировали на шести метеостанциях Новосибирской области, семи – Алтайского края и трех – Кузбасса.

Напомним, что ранее руководитель регионального Гидрометцентра Александр Люцигер заявил, что из-за таяния снега уровень воды в реках Алтайского края может подняться на один метр выше нормы.

По его словам, степень критичности ситуаций сильно зависит от того, насколько теплой будет погода. Несмотря на некоторые сходства с погодными условиями 2017 года, при худшем развитии событий паводок пойдет по сценарию 2018-го.