Пятая часть Земли находится на карантине

Почти 20% всех людей на планете находятся на карантине из-за коронавируса. Об этом сообщает The Guardian.

На данный момент более 1,7 млрд человек находятся на карантине из-за пандемии COVID-19. Это около одной пятой всего населения Земли. Официально коронавирусом заразились почти 380 тысяч человек по всему миру.

Власти большинства стран уже ввели режим карантина и запретили международные авиарейсы. Многие организации перешли на удаленную работу.

Однако в Китае, где началась эпидемия, последствия коронавируса уже сходят на нет. Почти 90% всех заболевших выписаны из больниц.

В России на данный момент зарегистрировано 438 больных, а более 50 тысяч людей находятся под наблюдением врачей.

В Алтайском крае на 24 марта не выявлено ни одного инфицированного, однако в целях профилактики вузы края перешли на дистанционное обучение, мэрия Барнаула перестала очно принимать горожан, а все театры, кинотеатры, музеи и библиотеки закрыли.