Средняя площадь однокомнатных квартир в Барнауле не изменилась

Площадь однокомнатных квартир в новостройках Барнаула за пять лет не изменилась и составляет в среднем 37 квадратных метров. Такие данные в своем исследовании приводят специалисты портала Domofond.

Ничего нового не стали придумывать и строители из Воронежа, Иваново, Калининграда, Махачкалы, Новороссийска, Омска, Санкт-Петербурга, Тулы и Ульяновска.

Наиболее просторными стали "однушки" в Грозном. В чеченской столице средняя площадь таких квартир за пять лет выросла на восемь "квадратов" – с 40 до 48. Максимально "ужались" однокомнатные квартиры в подмосковной Балашихе – с 42 до 35 квадратных метров.

Как уже писал amic.ru, ранее выяснилось, что барнаульцы неохотно делают скидки при продаже жилья. Горожане готовы уступить в среднем 6% стоимости квартиры.