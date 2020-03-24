В Москве женщина попала в полицию из-за нарушения карантина

Уроженка Белоруссии прилетела из Италии в столицу России, но вместо положенного двухнедельного карантина она отправилась в маникюрный салон, сообщает РЕН ТВ.

Там женщина решила похвастаться недавним отдыхом сотруднице, не утаив, что должна находиться в самоизоляции.

Работница заведения сочла такой поступок социально опасным и вызвала полицию. После этого детали поездки и того, что было после нее, горожанке пришлось пересказывать уже правоохранителям.

После сбора объяснений они вызвали бригаду скорой помощи. Медики признали, что женщина не больная и в госпитализации не нуждается. Ей рекомендовали вернуться домой и соблюдать условия карантина.

Ранее аналогичная ситуация произошла с жительницей Алтая, которая вместо самоизоляции отправилась в общественную баню. Региональный Роспотребнадзор предупредил, что за такое поведение возможна даже уголовная ответственность.