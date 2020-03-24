Девушка-подросток пропала в Алтайском крае

В Алтайском крае разыскивают пропавшую 17-летнюю Нарине Асоян. Об этом сообщается в группе поискового отряда "Лиза Алерт" в социальной сети "ВКонтакте".

Асоян Наринэ (Марина) Севадовна проживает в Новоалтайске. Девушка пропала 13 марта 2020 года, и на данный момент ее местонахождение неизвестно.

Приметы девушки: рост 165-170 см, среднего телосложения, карие глаза, черные волосы. Была одета в черную куртку, черную водолазку, черные штаны, на ногах были черные ботинки.

Всех, кто может знать о местонахождении девушки, просят связаться с инфоргом отряда по номеру +7 (923) 729-61-38, по номеру горячей линии 8 (800) 700-54-52 или через службу спасения 112.