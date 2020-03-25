"Жизнь продолжается": как работают алтайские театры после закрытия на карантин

С 24 марта театры, кинотеатры, музеи и библиотеки, подведомственные Министерству культуры Алтайского края, прекратили принимать посетителей, сообщает пресс-служба ведомства. Когда учреждения культуры вновь возобновят работу – неизвестно. Как только это позволит эпидемиологическая обстановка в регионе. Однако в театрах не планируют уходить на каникулы и уже работают над новыми постановками.

Как пояснили в алтайском театре драмы, где на днях прошла премьера новой постановки "Случайные встречи", сейчас все спектакли приостановлены. Аналогичная ситуация уже несколько дней в Москве и Санкт-Петербурге, где людям посоветовали сидеть дома. В алтайском театре сообщили, что сейчас артисты уже работают над новым спектаклем, идет читка текста, репетиции, поэтому фактически карантин никак не отразился на работе.

"Жизнь в театре продолжается! Режиссер Евгений Гомоной (г. Москва) сегодня приступил к работе над драмой "Непрощенная" – прошла первая читка инсценировки по одноименному роману Альберта Лиханова. Премьера запланирована на 29 апреля и приурочена к празднованию 75-летия Великой победы", – сообщили в театре, выразив надежду, что к моменту премьеры карантина уже не будет в регионе.

Что касается купленных билетов на спектакли, которые были отменены, то сдать их можно по месту приобретения, получив возврат полной стоимости.

В Алтайском музыкальном театре пояснили, что празднование 60-летнего юбилея, запланированного на днях, теперь перенесено на 23 и 24 апреля. Сейчас творческая группа работает над премьерой "Золотой теленок". Она должна состояться 10, 11 и 12 апреля. Что касается других постановок, то все они отменены из-за угрозы коронавируса.

Аналогичная ситуация и в Молодежном театре Алтая, где 14, 15 и 16 марта должна состояться премьера спектакля "Гамлет" по произведению Уильяма Шекспира. О переносе премьеры пока речи не идет. В театре также полагают, что все ограничительные меры в Алтайском крае уже будут отменены.

Отметим, что также в регионе на карантин закрыты все кинотеатры, которые подведомственны Минкультуры.