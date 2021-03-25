Смотрительницы музеев. Фотопроект о самых культурных охранницах

Фото: andyfreeberg.com

Американский фотограф Энди Фриберг снимает для таких журналов, как The Village Voice, Rolling Stone, Time и Fortune. В феврале 2008, будучи в Петербурге, он посетил Эрмитаж. И его сердце покорили женщины, чинно сидящие рядом с великими картинами. Смотрительницы настолько впечатлили Энди, что он создал целый фотопроект – Guardians ("Хранители").

А 25 марта в России свой профессиональный праздник отмечают хранители и создатели культуры – сотрудники музеев и библиотек, деятели театров и концертных организаций, специалисты Домов культуры, городских и деревенских клубов. День работника культуры был установлен в 2007 году указом президента Владимира Путина. Ранее этот праздник отмечался во многих регионах страны, однако до 2007 года не имел единой даты.