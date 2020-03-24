Мигрантка на красном авто сбила старушку в Барнауле и скрылась

ГИБДД Барнаула разыскивает женщину, которая совершила наезд на пешехода и скрылась с места ДТП. Подробности amic.ru сообщили в отделении пропаганды БДД ведомства.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 21 марта, около 12:10 в районе дома №113 по проспекту Ленина. Красный автомобиль предположительно иностранного производства сбил 63-летнюю женщину.

Водитель с места происшествия скрылся. Известно, что за рулем находилась женщина. По словам очевидцев, она "неславянской внешности" и разговаривала с акцентом. На вид ей около 40 лет.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по этому ДТП, просят сообщить по телефонам ГИБДД: 39-36-05, 39-10-90 либо обратиться по адресу: Барнаул, ул. 10-я Западная, 5, каб. № 106.