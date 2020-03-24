Ученые узнали, какой диаметр у Галактики

Ученые смогли определить диаметр гало темной материи — области, на которую действует гравитация Галактики. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на публикацию Королевского Астрономического общества.

Астрономы давно наблюдают за другими галактиками, однако величину нашей определить не удавалось. Ранее расстояние считали между самыми дальними объектами Млечного пути, которое составляет около 260 тысяч световых лет.

Но новые расчеты, основанные на данных картирования телескопа Gaia, позволило определить её границы. Невидимое облако темной материи, вращающееся вокруг сверхмассивной черной дыры Стрелец А, которая является центром Галактики, простирается на расстояние в 950 тысяч световых лет.

Расчеты проводились командой Астрофизиков из Великобритании, Германии, США и Канады. Они отталкивались от того, что на краях галактики звезды движутся быстрее, чем в центре. Дополнительное воздействие, по их модели, исходило от темной материи.

Авторы исследования сравнили данные орбитальной скорости различных объектов на отличающихся расстояниях и сопоставили ее с данными из других галактик. Таким образом вычислили общий диаметр Млечного пути. Он равняется примерно 1,9 миллиона световых лет.

Это первая попытка измерить диаметр Галактики, а не расстояние между ее дальними объектами. Однако на уточнение результатов потребуется время, и итоговая цифра может сильно измениться, уточняют ученые.