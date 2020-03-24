Сибиряк продает газету с сообщением о смерти Сталина за 37 тысяч

Житель Новосибирска на сайте avito.ru опубликовал объявление о продаже экземпляра газеты "Кировец" от 8 марта 1953 года, в которой сообщается о смерти Иосифа Сталина.

Мужчина выразил готовность расстаться с очень старым номером издания за 37 тысяч рублей. Как уточняет портал НГС, на такой шаг сибиряк решился в связи с необходимостью выплачивать ипотеку.

"Раньше нужды не было в деньгах, сейчас я с ипотекой, – уточнил автор объявления. – То есть нужда появилась в деньгах, поэтому решил продать".

По его словам, при выборе цены исходил из стоимости аналогичных газет в Москве, накинув пару тысяч "за доставку".

Примечательно, что новосибирец стал владельцем экземпляра совершенно случайно. Он лежал в автомобиле ГАЗ-21, который мужчина приобрел в 90-х годах. С тех пор горожанин хранил этот номер.