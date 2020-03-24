57 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в России за сутки

В России продолжает расти количество зараженных коронавирусом, сообщает РИА Новости.

Так, за сутки зафиксировали еще 57 случаев заболевания. Все они прилетели из стран с неблагополучной эпидемической обстановкой. Почти половина из них (28) приходится на Москву.

Свыше двух таких диагнозов подтвердили в Санкт-Петербурге (5), Воронежской и Свердловской областях (по 4), а также Башкирии (3).

По два случая заражения зафиксировали в Ленинградской, Липецкой и Орловской областях, по одному — в Волгоградской, Калужской и Самарской областях, Татарстане и Чечне.

Общее число заболевших с начала года в России составило 495 человек, из них 22 уже выздоровели. Смертельных исходов не зарегистрировано. В Алтайском крае ни одного заболевшего Covid-19 не выявили.