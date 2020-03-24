Военные подорвут больше тонны взрывчатки на алтайских реках

Саперы Центрального военного округа прибыли в Алтайский край, чтобы провести взрывные работы на затороопасных участках рек, сообщает "Интерфакс". Первой из них стала Бия. Работа пройдет в Бийском районе.

"Военные специалисты проведут рекогносцировку района, замерят толщину ледяного покрова, рассчитают количество взрывчатых веществ и средств взрывания, а также безопасное расстояние от гидротехнических сооружений", — уточняет пресс-служба ЦВО.

Для работ планируют использовать свыше тонны взрывчатки. В подрывную группу вошли восемь военнослужащих. Они передвигаются на двух единицах техники.

Всего в регионе 25 участков рек, на которых наиболее высокий риск заторов. Ледяные пробки, образовывающиеся в этих местах, преграждают путь воде, и тогда река может выйти из берегов и затопить близлежащие территории.

Профилактические взрывы льда призваны решить эту проблему. Они регулярно используются как одна из составляющих комплекса противопаводковых мероприятий.