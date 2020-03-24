Льва Лещенко положили в больницу с подозрением на коронавирус

Народный артист РСФСР Лев Лещенко лег в больницу в московском поселке Коммунарка, куда госпитализируют людей с подозрением на коронавирус, сообщает "Интерфакс".
Певец почувствовал недомогание и стал консультироваться с друзьями. Они нашли сходство симптомов с коронавирусом и рекомендовали обратиться к врачам. Так как вызвать медиков на дом не удалось, артист добрался до больницы самостоятельно.
"Его положили с подозрением на коронавирус. Сейчас провели анализы, через три дня узнаем", – рассказал изданию концертный директор исполнителя Олег Дмитриев.
Отметим, что проблемы со здоровьем в последние годы у Лещенко возникали нередко. Причина, помимо возраста, – диагноз "межпозвоночная грыжа шейного отдела", поставленный в 2014 году израильскими врачами. Врачи удалили грыжу, а в шейный отдел имплантировали титано-никелевый элемент.
Напомним, что в России официально подтверждено почти 500 случаев заболевания коронавирусом Covid-19. С огромным отрывом от остальных городов по числу зараженных лидирует Москва.
Комментарии
Шутка конечно не очень, но Кобзон в страшном сне к нему должен прибыть.
25.03.2020 01:42
Botanik
Шутка за гранью.
25.03.2020 07:56
- гость -
А вам они еще не надоели? Во-первых, заполонили всё телевидение. Молодые группы и исполнителей практически не показывают. Во-вторых постоянно орут, что им плохо живется или маленькие пенсии, когда у самих миллионы. Конечно, я желаю ему выздороветь, но повыступал и хватит, уступи место молодым.
25.03.2020 10:27
- гость -
Да ну? Кто вы такой, чего достигли, чем знамениты, чтоб указывать, кому и что делать? Ваш комментарий сродни брюзжанию бабушки на завалинке)
25.03.2020 10:38
- гость -
Мне чихать, кто там чего достиг. Я звезд с неба хватать не собирался. Но представьте себе, если в школе бы постоянно учились одни и те же ученики. Это же дурдом.
Певец почувствовал недомогание и стал консультироваться с друзьями. Они нашли сходство симптомов с коронавирусом и рекомендовали обратиться к врачам.
Паникер.
О как? А у нас пока одышка с ног не свалит - не вирус.
через три дня узнаем
А чего тянуть?