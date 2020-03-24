Военные 25 марта перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае

Автолюбителей Алтайского края предупреждают о перекрытии автодорог в Первомайском и Тальменском районах 25 марта, сообщили amic.ru в Госавтоинспекции региона.
Ограничение движения коснется участка Озерки – Чуйский тракт – Первомайское – Новокраюшкино – Сибирский. Оно продлится три часа – с 18:40 до 21:40.
Запрет связан с плановым движением военных колонн. Водителей просят с пониманием отнестись к перекрытию и своевременно корректировать график и маршрут движения.
Напомним, военные уже неоднократно приостанавливали транспортный поток по Чуйскому тракту в марте.
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