СМИ: жителю Рубцовска 12 лет не платили зарплату

Житель Рубцовска 12 лет работал на руководящем посту одного из городских предприятий, не получая при этом зарплату, сообщает портал "ВРубцовске" со ссылкой на свой источник.

Сотрудник компании заявил, что у него закончилось терпение, когда ему объявили о готовящемся сокращении его должности. Расчет ему сделали, но только за пять последних лет вместо 12, пишет издание.

Представитель предприятия заявил порталу, что с сотрудником, попавшим под сокращение, рассчитались полностью.

По информации "ВРубцовске", на предприятии правоохранители начали обыски с изъятием бухгалтерской документации. Связаны ли эти действия с жалобами сотрудника, неизвестно.

Как ранее писал amic.ru, свыше половины барнаульцев (58%) уверены, что испытывают профессиональное выгорание. Около четверти (26%) отметили, что раньше были в таком состоянии, но смогли с ним справиться. При этом ничего похожего никогда не испытывали 16% опрошенных.