Володин внес в Госдуму поправки о тюрьме для нарушителей карантина

31 марта Госдума рассмотрит поправки к Уголовному кодексу РФ об ужесточении наказания за нарушение карантина, сообщает пресс-служба нижней палаты.

Соответствующий документ внесли спикер парламента Вячеслав Володин и председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Законопроект предусматривает от 500 тысяч до миллиона рублей штрафа за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, если это привело к массовому заболеванию или отравлению людей.

Если в результате безответственного поведения заболеет и умрет человек, то тогда нарушителю грозит уже штраф 2 млн рублей или до пяти лет ограничения свободы.

Для ситуаций, когда число смертельных случаев достигает двух и выше, предусмотрена еще более жесткая мера к пренебрегшему карантином человеку. Санкции предусматривают до семи лет лишения свободы.

Дополнительное заседание, на котором обсудят предложение, пройдет уже 25 марта. Пленарное заседание по поправкам запланировано на 31 марта.