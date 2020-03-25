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Алтайский край вложит почти два миллиарда рублей в туризм

, ИА "Амител"
Губернатор утвердил программу развития отрасли
Фото: mzgazeta.ru

Фото: mzgazeta.ru

Алтайский край направит на развитие труизма 1,79 млрд рублей в течение пяти лет. Губернатор Виктор Томенко утвердил соответствующую программу.

Согласно постановлению, которое опубликовано на официальном сайте региона, основная доля поддержки поступит из регионального бюджета. Это 904,2 млн рублей. Еще 880,5 млн рублей выделят из федеральной казны, оставшееся деньги – из местных бюджетов.

Планируется, что число туристов, размещаемых в гостиницах, хостелах и т.д., к 2025 году составит почти 800 тыс. человек в год.

Сейчас в крае действует свыше тысячи субъектов туризма. В целом количество мест для единовременного размещения туристов составляет порядка 50 тыс. в летний период и 20,4 тыс. – в зимний, сообщает "Интерфакс".

Как уже писал amic.ru, ранее Алтайский край включили в десятку российских регионов с самым развитым туризмом. Эксперты оценивали целый ряд факторов. Например, уровень развития гостиничного бизнеса и инфраструктуры, значимость туристической отрасли в экономике региона, доходность отрасли туризма и гостеприимства и другие.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

25.03.2020 08:36
- гость -

Гуселетовские плесы замечательная база. Туалеты 19 век. Люди едут лечить ноги спины.

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