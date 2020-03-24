Алтайский край лидирует в Сибири по числу школ без пищеблоков

Начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун обратила внимание на отсутствие пищеблоков в 133 сибирских школах, сообщает ТАСС.

"По данным мониторинга, который проведен Роспотребнадзором, на сегодняшний день в восьми субъектах Сибирского федерального округа в 133 школах вообще отсутствуют пищеблоки", – рассказала Шевкун на окружном совещании по вопросу повышения качества и доступности общего образования.

По ее словам, хуже всего ситуация обстоит в Алтайском крае, где соответствующим образом не оборудована 61 школа. Вторую строчку занимает Иркутская область с 28 образовательными учреждениями, третью – Красноярский край с 27 школами.

Шевкун уточнила, что в 64 сибирских населенных пунктах вообще не организовано питание школьников. Ученики 69 образовательных учреждений имеют возможность пообедать в соседней школе либо в своей, но привозными продуктами питания.

Напомним, с инициативой о бесплатном питании для учеников начальной школы выступил президент России Владимир Путин. 100% учеников начальных классов должны быть обеспечены горячим бесплатным питанием к 2023 году.

Около 119 тысяч учащихся 1-4 классов в школах Алтайского края начнут получать бесплатное горячее питание с 1 сентября, уточнили в Минобрнауки региона. На это выделят около 600 млн рублей.