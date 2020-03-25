В Алтайский край идет потепление

Холодную погоду прогнозируют в Алтайском крае в среду, 25 марта, но в последующие дни будет уже теплее, информирует региональный Гидрометцентр.

Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, ожидается от -5°C до 0°C. На большей части территории региона без осадков. Синоптики ожидают слабый ветер. Его скорость будет достигать 2-7 м/с с порывами до 12 м/с. На дорогах местами гололедица.

В Барнауле в светлое время суток столбик термометра будет показывать от -2°C до -4°C. Осадков не прогнозируют. Скорость ветра в краевой столице не превысит 7 м/с. Гололед может осложнить жизнь автолюбителям.

На следующие дни в регионе потеплеет. Дневная температура 26 марта может достигать +4°C, а 27 марта – +7°C.

Ночи все еще останутся морозными. Так, в четверг может холодать до -15°C (в предгорьях – до -20°C), в пятницу – до -12°C.