"Обидно, что на год постарею". Сергей Шубенков – об отмене Олимпиады-2020

Сергей Шубенков одним из первых прокомментировал решение МОК о переносе Игр в Токио с нынешнего года на 2021-й из-за угрозы распространения коронавируса. Соответствующее решение олимпийские чиновники приняли накануне, 24 марта.

По словам барнаульского барьериста, он готов сражаться за медали и в следующем году.

"Я, конечно, не хотел, чтобы Олимпиаду переносили. Но, видимо, это решение правильное. Задачи поставлены, никто их не отменял. Самое неприятное в этом то, что я на год постарею. Но всё равно планирую выступать и сражаться", — цитирует Шубенкова "Чемпионат".

Напомним, Шубенков уже выступал на Олимпийских играх – в 2012 году в Лондоне. Однако тогда барнаулец не сумел преодолеть полуфинальную стадию. На Олимпиаду-2016 года барьерист не поехал, так как российских легкоатлетов не допустили до Игр на фоне допингового скандала.