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Спасатели вернули хозяйке пса, которого унесло на льдине в Барнауле

, ИА "Амител"
Владелица собаки поблагодарила дежурную бригаду УГОЧС за помощь
Фото: instagram.com/barnaul.official.gorod

Фото: instagram.com/barnaul.official.gorod

Четвероногий питомец по кличке Оскар едва не утонул в Оби в районе барнаульского научного городка, сообщает пресс-служба мэрии в Instagram.

Пес во время прогулки вдоль берега выбежал на лед, но льдину отнесло течением. Добираться обратно вплавь собака не решилась.

На выручку животному по вызову его хозяйки прибыла дежурная бригада УГОЧС. Спасатели вернули женщине любимца.

"Быстро, смело, с высоким профессионализмом они добрались до собаки и спасли, — написала жительница Барнаула. — Мы безмерно благодарны! Спасибо большое".

Как ранее писал amic.ru, потепление изменяет структуру льда, и он становится более хрупким. Если раньше лед выдерживал грузовые автомобили, то сейчас проход по нему опасен даже для человека.

Сотрудники МЧС убедительно просят рыбаков отказаться от подледного лова до следующего сезона. Также спасатели рекомендуют родителям внимательнее следить за своими детьми и не допускать их игр вблизи водоемов.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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