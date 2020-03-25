Спасатели вернули хозяйке пса, которого унесло на льдине в Барнауле

Четвероногий питомец по кличке Оскар едва не утонул в Оби в районе барнаульского научного городка, сообщает пресс-служба мэрии в Instagram.

Пес во время прогулки вдоль берега выбежал на лед, но льдину отнесло течением. Добираться обратно вплавь собака не решилась.

На выручку животному по вызову его хозяйки прибыла дежурная бригада УГОЧС. Спасатели вернули женщине любимца.

"Быстро, смело, с высоким профессионализмом они добрались до собаки и спасли, — написала жительница Барнаула. — Мы безмерно благодарны! Спасибо большое".

Как ранее писал amic.ru, потепление изменяет структуру льда, и он становится более хрупким. Если раньше лед выдерживал грузовые автомобили, то сейчас проход по нему опасен даже для человека.

Сотрудники МЧС убедительно просят рыбаков отказаться от подледного лова до следующего сезона. Также спасатели рекомендуют родителям внимательнее следить за своими детьми и не допускать их игр вблизи водоемов.