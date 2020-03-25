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Два года спустя. Вспоминаем трагедию в "Зимней вишне"

, ИА "Амител"
Сейчас на месте трагедии расположен Парк ангелов

Фото: surfingbird.ru

Два года назад в Кемерове произошел страшный пожар в ТЦ "Зимняя вишня". Погибли 60 человек, 37 из них – дети. Большинство погибших оказались заперты в кинотеатре и задохнулись от дыма, не дождавшись помощи. В это время, всего в нескольких метрах от них, родители стояли за полицейским оцеплением вокруг ТЦ и до последнего верили, что пожарные сумеют спасти всех. Сегодня мы вспоминаем, как и почему произошла эта трагедия, потому что такое не должно повторяться.

1
Пожар

В воскресенье, 25 марта 2018 года, на четвертом этаже торгового центра в детской игровой зоне произошло короткое замыкание светодиодного светильника. На этом же этаже располагался кинотеатр, каток, фитнес-центр и кафе. В тот день здесь находились сотни человек, было много детей: начались каникулы и родители привели их в развлекательный комплекс порадовать.

Капли горящего пластика начали падать на поролон. Он загорелся. Потом загорелись пластиковые шарики в детском сухом бассейне. Повалил дым, но никакого оповещения о пожаре не было. А поэтому посетители центра не поняли, что происходит, и спокойно продолжали заниматься своими делами. Только самые осторожные в тот момент пошли к выходу. Позже экспертиза покажет, что весь этаж был отделан дешевыми легковоспламеняющимися материалами, которые при горении вызывали едкий ядовитый дым. На спасение у людей было всего пять минут.

Когда посетители наконец поняли, что происходит, началась паника. Но к этому времени дымом заволокло уже весь этаж. Многие метались по запутанному центру и не могли найти выход. Никакой организованной эвакуации не было, как не было и своевременного звонка в пожарную часть. По свидетельству очевидцев, охранники покинули ТЦ одними из первых.

2
"Передай маме, что я ее любила"

А в это время в залах кинотеатра еще ни о чем не подозревали. Когда едкий запах горелого пластика добрался сюда, люди из первого кинозала побежали в коридор с криками "Пожар!". Но все лестничные пролеты и коридоры четвертого и третьего этажей уже были в черном дыму. Эвакуационные выходы оказались закрыты. Окна находились высоко и были слишком узкими. Кто-то разбивал стекла и выпрыгивал из окон. Кто-то прорывался к центральной лестнице.

Когда дым дошел до второго кинозала, Михаил Трусов, приведший на сеанс двух дочерей, принял решение запереть дверь помещения, заложить щели, чтобы не проникал дым и дожидаться спасателей. С точки зрения правил поведения при пожаре он все сделал верно, но спасатели не пришли, и кинотеатр превратился в смертельную ловушку. В этом же зале оказались ученики пятого класса из небольшого поселка Трещевский Кемеровской области, приехавшие в город отпраздновать каникулы. Дети звонили родителям и прощались. "Передай маме, что я ее любила. Передай всем, что я их любила", – СМС-ка погибшей 11-летней девочки позже облетит все СМИ и все соцсети.

Когда люди в зале начали терять сознание, а помощь все не приходила, Михаил Трусов попробовал выбраться из кинозала.

"Я решил, что надо попробовать выйти и искать помощи. Я вышел, сделал два шага буквально и упал, потому что там совсем был непригодный для дыхания воздух. Я хотел вернуться за детьми, но не смог этого сделать. Остался лежать", – позже вспоминал он. Мужчина потерял сознание. Его нашли спасатели и вынесли из здания. Пробиться к кинозалу они не смогли. Трусов оказался единственным, кому удалось выжить.

3
Почему не пришли спасатели?

Звонок на пульт МЧС о задымлении в ТЦ "Зимняя вишня" поступил в 16:04 по местному времени. Пожарные прибыли быстро – через пять минут после вызова. Но так как пожару не был присвоен повышенный ранг опасности, на место выдвинулись только семь экипажей вместо положенных 11. Очевидцы говорят, что в первые несколько минут пожарные растерялись. Люди вставали на колени и умоляли спасти детей и близких, оставшихся в кинотеатре, указывали короткий путь к кинозалам. А в ответ слышали: "Мы работаем по инструкции". 

Спасатели пытались сначала попасть на верхние этажи через эвакуационные выходы, но те были заперты. Время было потеряно, и после этого пробиться к кинотеатру не удалось. 

Пожар тушили 20 часов. Его площадь составила около 1,6 тыс. кв. метров.

После трагедии в некоторых магазинах Кемерова отказывались обслуживать людей в форме МЧС. Город объявил спасателям бойкот.

3
Хватило бы двух минут

Как выяснил Следственный комитет РФ, один из сотрудников частного охранного предприятия ТЦ "Зимняя вишня", получив сигнал пожаре, просто отключил систему оповещения. Также оказалось, что система автоматического пожаротушения в торговом центре "Зимняя вишня" даже не была подключена к водопроводу.

Главный госинспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев со ссылкой на выводы экспертов констатировал, что на эвакуацию с верхнего этажа у посетителей в таких условиях было всего пять минут четыре секунды.

А если бы в здании сработали пожарная сигнализация, системы дымоудаления и пожаротушения и были бы открыты все выходы, посетители смогли бы свободно и без особой спешки покинуть ТЦ за две минуты 25 секунд.

6
Страшные шутки

Пока весь город в ужасе наблюдал, как горит торговый центр, в социальных сетях стали распространяться слухи, усиливающие панику.

Сначала пожар назвали терактом. Люди пересылали видео первых минут пожара, на котором парень со спортивной сумкой что-то делал в детском центре. Его обвинили в причастности к ЧП. Позже выяснилось, что молодой человек был сотрудником центра и помогал людям.

После этого в мессенджерах стали распространяться сообщения о том, что погибло более 300 человек и власти скрывают эту информацию. Такую "шутку" запустил телефонный украинский пранкер Евгений Вольнов. Позже он сам в этом признался. 

Но тогда, утром после пожара, 26 марта, люди вышли на митинг. Жители города выражали недоверие официальным данным о числе жертв трагедии и требовали отставки руководства города и области. Участие в митинге приняли тысячи человек, люди разбивали палатки и отказывались покидать площадь.

7
"Попиариться хотите?"

Вместо действующего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева к митингующим вышел на тот момент вице-губернатор Сергей Цивилев, который заявил потерявшему в пожаре троих детей и жену Игорю Вострикову "Попиариться на горе хотите?". Правда, позже чиновник встал на колени и просил прощения у разгневанного народа.

Аман Тулеев на встрече с президентом Владимиром Путиным утверждал, что на митинг пришли "200 бузотеров" и "оппозиционеров". И попросил прощения у президента за случившееся.

Владимир Путин прилетел в Кемерово 27 марта. Он пообщался с семьями пострадавших от пожара, возложил цветы к стихийному мемориалу возле ТРЦ "Зимняя вишня". А на встрече с Тулеевым в числе причин трагедии в ТРЦ "Зимняя вишня" назвал халатность и разгильдяйство.

1 апреля 2018 года Аман Тулеев ушел в отставку. 2 апреля врио губернатора был назначен Сергей Цивилёв.

8
Почему было так много нарушений в ТЦ?  

Сгоревший ТЦ открылся в 2013 году в Кемерове на проспекте Ленина, 35, в старом здании кондитерской фабрики. Общая его площадь составляла 23 тысячи квадратных метров.

К открытию провели капитальную реконструкцию – заменили перекрытия, увеличив этажность с двух до четырех. В торговом центре работали десятки магазинов. В 2016 году гендиректор предприятия и собственник "Зимней вишни" Юлия Богданова была уведомлена о том, что противопожарные системы комплекса не соответствуют установленным требованиям. На устранение всех недочетов требовалось 7 миллионов, но деньги было решено сэкономить.

После 2016 года ТЦ не проверяли: так как по документам объект относился к малому бизнесу, в его отношении действовали так называемые надзорные каникулы.

9
Следствие продолжается

25 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту пожара в кемеровском ТРЦ. В Кемерово направили следователей из центрального аппарата ведомства. Всего по этому делу арестованы 15 человек. В их числе гендиректор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлия Богданова, управляющая Надежда Судденок. 

На рассмотрении в судах Кемерова также находятся дела в отношении экс-начальника ГУ МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова и главного государственного инспектора Кемерова по пожарному надзору Григория Терентьева, руководителя тушения пожара в "Зимней вишне" Андрея Бурсина, пожарного Сергея Генина и других лиц.

Есть в списке и чиновники: экс-начальник Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова и ее подчиненная Светлана Шенгерей. По делу также проходит сын Комковой, Эдуард, и директор проводившей реконструкцию здания строительной компании "ИСК "Ресурс" Никита Чередниченко. Этих людей обвиняют в получении взяток за введение ТЦ в эксплуатацию, но пока они свою вину не признали.

24 марта 2020 года Польша по запросу России экстрадировала совладельца ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского. Он стал 16-м фигурантом по делу, его обвиняют во взятке при проектировании сгоревшего здания Комковой.

Еще один бывший совладелец "Зимней вишни" Денис Штенгелов в список обвиняемых не попал. Сейчас он живет в Австралии. После трагедии бизнесмен выплатил семьям пострадавших по 3 млн рублей за каждого погибшего.

10
Память об ангелах

В сентябре 2019 года в Кемерове на месте "Зимней вишни" открыли сквер. Новое общественное пространство площадью около двух гектаров назвали Парком ангелов.

Здесь есть детская и смотровая площадки, три фонтана, 500 видов растений и деревьев, в том числе 60 сосен – по числу жертв трагедии.

Еще одним уникальным элементом Парка ангелов стала музыкальная ротонда. Под ее куполом на фреске изображены небо и солнечный свет, а в центре установлена музыкальная металлическая сфера, на которую нанесены имена всех погибших в "Зимней вишне". Рядом с музыкальной ротондой построена православная часовня, где можно помолиться, поставить свечу и почтить память погибших. Второй год подряд кемеровчане приносят к этому месту игрушки и цветы – в память о тех, кто не сумел выбраться из торгового центра.  

А известный продюсер Максим Фадеев посвятил погибшим песню "Ангел".

Читайте также в сюжете: Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

Комментарии

25.03.2020 13:17
- гость -

Я взрослый мужчина, но не могу сдержать слез. Они от бессилия идут, от глупости человеческой, от жадной ненасытности людей. Нет ничего более ценного для человека, чем дети

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