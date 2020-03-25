Два года спустя. Вспоминаем трагедию в "Зимней вишне"

"Передай маме, что я ее любила"

А в это время в залах кинотеатра еще ни о чем не подозревали. Когда едкий запах горелого пластика добрался сюда, люди из первого кинозала побежали в коридор с криками "Пожар!". Но все лестничные пролеты и коридоры четвертого и третьего этажей уже были в черном дыму. Эвакуационные выходы оказались закрыты. Окна находились высоко и были слишком узкими. Кто-то разбивал стекла и выпрыгивал из окон. Кто-то прорывался к центральной лестнице.



Когда дым дошел до второго кинозала, Михаил Трусов, приведший на сеанс двух дочерей, принял решение запереть дверь помещения, заложить щели, чтобы не проникал дым и дожидаться спасателей. С точки зрения правил поведения при пожаре он все сделал верно, но спасатели не пришли, и кинотеатр превратился в смертельную ловушку. В этом же зале оказались ученики пятого класса из небольшого поселка Трещевский Кемеровской области, приехавшие в город отпраздновать каникулы. Дети звонили родителям и прощались. "Передай маме, что я ее любила. Передай всем, что я их любила", – СМС-ка погибшей 11-летней девочки позже облетит все СМИ и все соцсети.

Когда люди в зале начали терять сознание, а помощь все не приходила, Михаил Трусов попробовал выбраться из кинозала.

"Я решил, что надо попробовать выйти и искать помощи. Я вышел, сделал два шага буквально и упал, потому что там совсем был непригодный для дыхания воздух. Я хотел вернуться за детьми, но не смог этого сделать. Остался лежать", – позже вспоминал он. Мужчина потерял сознание. Его нашли спасатели и вынесли из здания. Пробиться к кинозалу они не смогли. Трусов оказался единственным, кому удалось выжить.